Etapa 17 del Giro de Italia: Egan Bernal a consolidar su liderato en la alta montaña

Juan Sebastián Molano hizo top 10 en la etapa. Este lunes se disputará, para muchos, la etapa reina de la presente edición. Foto: Giro de Italia

La decimoséptima etapa del Giro de Italia, entre Canazei y Sega di Ala , tendrá una longitud de 193 kilómetros, apta para el lucimiento de escaladores con un trayecto de alta montaña que rematará con una primera parte totalmente en bajada, luego una meseta ideal para sprint y un tramo final con dos puertos exigentes.

La parte de alta montaña desembocará en la cota de Sveseri (3a, 2,9 kms al 9,3) que inaugurará un descenso de más de 30 kilómetros, donde se pueden superar velocidades arriba de los 60 kilómetros por hora. La parte llana favorecerá a los velocistas, con una extensión de 48 kilómetros que concluirá en el denominado Passo San Valentino (1a, 14,8 km al 7,6), para luego favorecer a los escaladores con una subida exigente, que concluirá en otro descenso hasta un tramo llano que dejará al pelotón en la meta.

Este es el perfil de ruta de la etapa 17 del Giro de Italia, con un trayecto de 193 kilómetros entre Canazei y Sega di Ala.

Alta montaña para que el colombiano Egan Bernal revalide su liderato en la competición

- La etapa iniciará a las 12:00 m y concluirá a las 16:00 (hora local).

Los puertos de montaña que generarán puntos para la clasificación general son:

- Km 27. Sveseri (3a, 2,9 kms al 9,3)

- Km 155. Passo di San Valentino (1a, 14,8 kms al 7,6)

- Km 193. Sega di Ala (1a, Meta, 11,5 kms al 9,6).

Egan: el momento es ahora

Cycling - Giro d'Italia - Stage 16 - Sacile to Cortina d'Ampezzo, Italy - May 24, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Arley Bernal Gomez of Colombia celebrates wearing the maglia rosa on the podium after stage 16 REUTERS/Jennifer Lorenzini

El colombiano, líder del Team Ineos, ha recuperado confianza con respecto al inicio de temporada en el que sentía que debía superar obstáculos mentales para retornar a la élite del ciclismo mundial.

En declaraciones a Marca España, Bernal aseguró que la etapa 17 será un reto por la geografía del trayecto, además del privilegio de encontrarse liderando una carrera que es de su agrado: “A mí me gusta atacar, mover la carrera e ir al frente si tengo las piernas”.

Con respecto a su consagración en la etapa anterior, cuyo trayecto fue recortado por fenómenos climáticos, pero que el colombiano concluyó de manera apoteósica, esto dijo: “Esperábamos a los últimos kilómetros para aprovechar las oportunidades. También hace parte de la adrenalina del momento. A veces pensamos en que es una etapa para no perder tiempo y lo que termino es sacando diferencias. He estado en una buena forma y he intentado aprovechar las oportunidades”, aseguró el número 1 del Ineos en rueda de prensa.

Esta es la clasificación general luego de concluida la etapa 16 del Giro:

1. Egan Bernal (Ineos) 66:36:04

2. Damiano Caruso (Bahrain) a 2:24 minutos.

3. Hugh Carthy (EF) a 3:40 minutos.

4. Alexander Vlasov (Astana) a 4:18 minutos.

5. Simon Yates (BikeExchange) a 4:20 minutos.

6. Julio Ciccone (Astana) a 4:31 minutos.

7. Romain Bardet (DSM) a 5:02 minutos.

8. Daniel Martínez (Ineos) a 7:17 minutos.

9. Tobias Foss (Jumbo) a 8:20 minutos.

10. Joao Almeida (Quick step) a 10:01 minutos.

El colombiano aventaja por 2 minutos y 24 segundos al italiano Damiano Caruso, su más cercano perseguidor.

Cabe señalar que restan cinco etapas difíciles en cuanto a planimetría para Bernal, quien se muestra sólido en que alcanzará el título a su arribo a Milán.

