Así avanza la “marcha del silencio” en Cali este martes

A las 10:00 a.m. se convocaron en el Boulevard del Río, en Cali, varias personas para rechazar los bloqueos en la ciudad que se instalaron desde el pasado 28 de abril, día de inicio del paro nacional. La movilización que irá desde ese punto hasta la Plazoleta Jairo Varela, a tan solo unos metros de allí, se convocó como la ‘marcha del silencio’ con la que buscan “escucharnos y llegar a puntos en común”.

“Vamos a decirle no más a los bloqueos, no más a la destrucción, no más al vandalismo, no más a los hurtos. Estamos cansados. Por favor, no conviertan unos pocos a nuestra sucursal del cielo, en nuestra sucursal del infierno”, señaló una de las voceras en la cuenta.

El plantón en el Boulevard inició hacia las 9:00 a.m. con una mayoría de personas con camiseta blanca y mensajes pidiendo acabar con los bloqueos en la ciudad ubicados en las zonas principales de la ciudad como la salida al departamento del Cauca, hacia el oriente por Candelaria, en la calle 5ta y en la vía panamericana.

Sobre las 10:00 a.m. una patrulla de la Policía nacional y un desfile de mujeres de la Fuerza Pública cruzó por la malla vial que atraviesa el boulevard, acto que fue aplaudido y celebrado por los manifestante que cantaban “gracias, gracias”. Antes de esto, la Iglesia Católica negó apoyó a esta manifestación indicando que tienen como prioridad a los jóvenes de los puntos de bloqueo y solicitaron que la marcha “no sea una provocación”.

