Más de 10 años juntos: este es el argentino que le robó el corazón a la protagonista de ‘La reina del flow’

Carolina Ramírez Foto: @carocali

La caleña Carolina Ramírez es una de las actrices favoritas y más queridas en Colombia por su versatilidad en los escenarios y su empatía con los asuntos políticos y sociales del país. Desde que comenzó a aparecer en las pantallas, siendo tan solo una joven, demostró que estaba hecha para enfrentar importantes retos artísticos con los que dejaría una gran huella en las personas.

Con su sencillez y humanidad a nivel profesional ha enamorado a los colombianos; con prudencia y sin ser indiferente, también le ha abierto las puertas de su vida privada a quienes la siguen y aplauden. Como por ejemplo, con el tema del amor, un aspecto que ha estado presente en su vida y que ha cultivado con responsabilidad, teniendo en cuenta que está expuesta al mundo del espectáculo y a los ojos de muchos seguidores y críticos.

Su historia de amor parece como de película. El 4 de diciembre de 2010, en una pequeña finca cafetera del municipio de Calarcá, Quindío, se casó con un argentino que le robó el corazón desde el primer día que se conocieron. Su nombre es Mariano Bacaleinik, es empresario y le lleva casi 14 años de diferencia. Tal y como ambos contaron en una entrevista para el programa Bravíssimo de CityTV, realizada en 2015, se encontraron por primera vez en Cartagena, cuando Carolina estaba grabando ‘La Pola’.

Las cosas fluyeron muy bien entre ambos. Se conocieron, cada uno visitó el país del otro, viajaron mucho e hicieron varios planes juntos. A pesar de las diferencias culturales, la pareja colombo-argentina logró acostumbrarse y aprender de las mismas, pues el amor y la atracción era más grande. No por el hecho de haber sido una relación a distancia por algún tiempo se acabó el amor; por el contrario, andan más felices y juntos que nunca.

Así lo ha revelado la propia Carolina Ramírez en sus redes sociales, en las que comparte con sus miles de seguidores detalles de los proyectos profesionales que lleva a cabo, las transformaciones físicas a las que se somete debido a sus personajes y, por supuesto, cuánto ama a Mariano.

“Me decía que nosotros “amigos” no íbamos a ser... y yo, je je je no me diga eso. No me perjudique de esa manera, vea que yo soy de otro país, pero por dentro: Mi amooor, porteño delicioso, háblame al oído, cosota, que me quedo a vivir con vos...(y otras cosas no publicables)”, es el mensaje con el que la caleña acompañó una fotografía de ambos en Buenos Aires en 2008.

En la misma publicación, la actual protagonista de ‘La reina del flow’ admitió que lleva por lo menos 12 años “tragada de ese jayanazo”, como supuestamente le decía su mamá al argentino por ser un poco mayor en edad. Es más, la actriz escribió que se siente orgullosa por haber cedido a los coqueteos de Mariano Bacaleinik. “Menos mal lo hice. Vamos Caro. Sos grande”, dijo.

“Les juro que la vida en pareja nunca será color de rosa, pero seguimos guerreándola porque nos queremos. No es más. Si hay amor, hay todo”, también mencionó la actriz en otra de sus publicaciones.

La exitosa carrera artística de Carolina Ramírez se compone de producciones como ‘Séptima puerta’ (2004), ‘La hija del mariachi’ (2006), ‘La Pola’ (2010), la serie mexicana ‘De brutas, nada’ y ‘La reina del flow 2’, en la que está actualmente. A su vez, ha dado el salto al cine con largometrajes como ‘Soñar no cuesta nada’ (2006) y ‘Niña errante’ (2019).

