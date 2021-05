Mamá de ‘La Segura’ sorprendió con su nuevo look

Natalia Segura y Alexandra Mena, su madre

Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Segura’, es una de las figuras públicas más reconocidas del momento por el público juvenil. Muestra de ello son sus 7,4 millones de seguidores en Instagram y los 1,53 millones de suscriptores que visualizan su contenido en Youtube.

Gracias a esta fama, personas cercanas a ella como Alexandra Mena (su madre), también han llegado a ganar cierta popularidad y miles de seguidores en redes sociales, quienes se mostraron sorprendidos por su más reciente y drástico cambio de look.

Vale recordar que Mena poseía un característico cabello rubio que, hasta este 14 de mayo, decidió mantener para cambiar a un color totalmente negro , muy parecido al de su hija. De hecho, entre los comentarios que almacena la publicación con la cual se presentó el nuevo estilo, sus seguidores y los de Natalia le dijeron que se veían idénticas, entre estos Dani Duke (novia de La Liendra).

“Mis amores, aquí les dejo para los que querían verme pelinegra ¿Será que me parezco a mi niña?”, preguntó Alexandra Mena, quien también aprovechó para aclarar que el cambió será solo por 24 horas y solicitó la opinión de los seguidores que, en su mayoría, se desbordaron en halagos y piropos. Sin embargo, no fueron ajenos los comentarios que la cuestionaron de nuevo por sus cirugías plásticas

“¿Es mi impresión o la mamá de La Segura tiene un seno más grande que el otro? En fin, no todas las cirugías son perfectas” y “puro plástico reciclado, cuando las cremen van a contaminar el ambiente”, fueron algunas de las críticas que recibió la mujer.

Cabe mencionar que no es la primera vez en la cual esto sucede, pues en marzo pasado cuando Alexandra Mena hizo una transmisión por Instagram, varios usuarios se burlaron de ella y dijeron que parecía hombre, no solo por su apariencia física sino por su voz.

“<i>No es porque sea hombre, a veces me dicen eso (…) No soy hombre, ¿cómo así que si soy hombre?, entonces ¿cómo parí tres? Tampoco con la ignorancia”</i>, respondió Alexa.

Sobre su gruesa voz, explicó que tiempo atrás buscaba marcar su cuerpo de forma rápida y eficaz, por lo que recurrió a aplicarse un ciclo de hormonas para conseguir un mejor resultado. Al acceder a este procedimiento, su voz comenzó a presentar fuertes cambios.

“Una vez yo quería marcarme mucho, y muy rápido, y no me quería demorar en eso. Me apliqué un ciclo de esos para marcar, esos que traen testosterona, y eso me puso la voz así de gruesa (...) Yo un día dije ‘si puedo facilitarme la vaina, pues hágase eso’ y me lo hice, pero no lo volví a hacer porque no me quedaron ganas”, aclaró la mujer antioqueña.

Debido a las críticas recibidas, ‘La Segura’ también reaccionó y agregó: “¿La gente porque pelea sola? Mami te amo” y esta le contestó entre risas: “mi reina, pues porque tienen frustraciones, pero eso no nos quita la corona mi amor”.

Por ahora, la popular influenciadora no se ha pronunciado sobre las nuevas críticas a su mamá y, en contraste, decidió unirse a los miles de usuarios que le dicen que el cambio le favoreció en gran medida, aunque advierte que para ella siempre será su “mona”.