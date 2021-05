Video | “Usted no sabe lo que vivimos aquí”: Álvaro Uribe estalla durante una entrevista

En la foto: Álvaro Uribe presidente del Centro Democrático. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Esta noche el expresidente Álvaro Uribe protagonizó en CNN en Español una fuerte discusión mientras era entrevistado por el periodista Fernando del Rincón en vivo. Espacio que Uribe aprovechó para reiterar que los “colombianos debemos dar un apoyo a nuestras fuerzas armadas”. Esto, luego de que se hayan reportado masivas denuncias por violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

En la entrevista el exsenador señaló sobre la compleja situación de orden público que vive el país que, “una cosa es la reforma tributaria, otra cosa es la protesta, otra cosa es la violencia”, y agregó: “la tragedia de violencia ha sido enorme en Colombia; a la protesta, respeto; a la violencia, autoridad”.

Pero quizá el momento más polémico se dio cuando Rincón iba a dar una pausa en la entrevista y le adelantó al exmandatario lo que le iba a preguntar una vez volvieran. “Muchos colombianos y colombianas se siente ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez”, dijo el periodista. A lo que inmediatamente Uribe interrumpió y aseguró que no podía aceptar eso.

“Yo no le puedo aceptar ese trato, usted no me está llamando a mí como periodista sino como político”, dijo molesto Uribe, a lo que el periodista de CNN trataba de explicar: “Muchos colombianos y colombianas se siente ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez”.

Este fue el momento:

En la entrevista Uribe también se refirió al llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, sobre el abuso policial, a lo que comentó que son “acusaciones injustas a nuestras fuerzas armadas”.

“Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las fuerzas armadas de Colombia”, Uribe en CNN.

Congresistas solicitan a la ONU misión de verificación de derechos humanos en Colombia

Las agresiones en medio de las manifestaciones del paro nacional ya escalaron a la Organización de Naciones Unidas, que condenó el “uso excesivo de la fuerza” a través de una portavoz del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de esa institución internacional.

Una misión de esa misma dependencia de la ONU, según denunció la alta comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, evidenció disparos en medio de su labor y amenazas contra los miembros, durante una verificación en Cali, Valle del Cauca.

Las múltiples denuncias de agresiones por parte de la Policía y algunos vándalos en contra de la población civil, uniformados y funcionarios, ha llevado a varias personalidades a pedir intervención de la ONU en el país. Así lo hicieron 30 congresistas de la oposición, quienes enviaron una carta a Michelle Bachelet para solicitar una misión de verificación internacional.

“De manera respetuosa solicitamos la conformación urgente de una misión internacional de verificación presidida por usted para documentar, dar seguimiento riguroso y formular recomendaciones en relación con las graves violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en el marco del paro nacional. Estos días críticos exigen acompañamiento de todas las instancias internacionales encargadas de verificar el cumplimiento de la protección de los derechos humanos”, escribieron los congresistas de la Bancada Alternativa.

Los legisladores denunciaron en la misiva la presunta violación de los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas por parte de los agentes del Estado, para lo cual citaron denuncias, videos y fotografías que ha sido difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

