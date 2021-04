“Cada vez se parecen más”: Alejandro Riaño confesó que confunde a sus gemelos

Alejandro Riaño y sus recién nacidos. Foto: Instagram alejandroria

Alejandro Riaño, famoso por interpretar el personaje ‘Juanpis González’, recibió a sus gemelos Agustín y Antonio el pasado 9 de febrero. Junto a su esposa, María Alejandra Manotas, ha documentado adorables y graciosos momentos de su vida con los nuevos integrantes de la familia. Esta vez, Riaño reveló un secreto sobre sus hijos: no logra diferenciarlos

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Riaño subió historias de cómo duermen sus hijos. En la primera, el comediante carga a uno de ellos mientras Manotas, en el sofá, sostenía al segundo gemelo. “Nos hemos dado cuenta que son bien contemplados. Estaban llorando y cuando uno los carga, se relajan”, dijo el humorista, lo que causó risas de su esposa.

Después, ya en la habitación, muestra a sus bebés dormidos en una cuna. “Dígame si esto no es una belleza, miren estas bellezas. Cada vez se parecen más el uno al otro y ha estado difícil. Hay veces que no le pego al que es. ‘Ay, Agustín’ y es Antonio”, reveló Riaño a sus seguidores de la red social.

Alejandro Riaño confiesa que confunde a sus gemelos

Los bebés, quienes tuvieron pequeños problemas de salud al nacer por altos niveles de bilirrubinas, son el segundo y tercer hijo del humorista y de la arquitecta. Matilde, su primera hija, nació el 6 de septiembre de 2018 cuando la pareja aún no había contraído matrimonio.

Riaño rompe el silencio sobre supuestos subsidios

En un video que colgó a las redes sociales, el comediante más conocido por su papel de ‘Juanpis González’ y a quien tildó de “hipócrita” una tuitera uribista al asegurar que “recibe millonarios beneficios tributarios por medio de la economía naranja”, rompió su silencio y dijo que todo se trata de información falsa.

“En días pasados se me acusó de recibir millonarios beneficios del gobierno con el gran proyecto de producción de Juanpis González, que es un personaje ficticio, no existe, no es una persona natural fue tal el alboroto que no sólo me tildaron de hipócrita por haber aplicado incentivos de la economía naranja sino de haber recibido beneficios tributarios por más de cuatro mil millones de pesos, esos son acusaciones muy graves que demuestra lo fácil que es difundir noticias falsas para acabar la integridad de una persona que incomoda a cierto sector político”, dijo el humorista.

Twitter

Riaño aclaró que la productora Dynamo para la que trabajó en la realización de la serie que lleva el nombre de ‘Juanpis González’ y que será estrenada en la plataforma de Netflix, fue la que aplicó a los beneficios tributarios que otorga el Estado por cumplir todos los requisitos de la normativa.

“Yo quiero que quede muy claro, Alejandro Riaño no he recibido un solo peso de la economía naranja, ni de la ley del cine, como tampoco beneficios tributarios por parte por parte de dicho proyecto. A mí me contrataron por una productora, recibí honorarios como actor, como creativo y como dueño el personaje a quien interpreto, así que no he aplicado a ningún beneficio, ni como persona natural ni desde mi empresa”, señaló el humorista.

Así mismo, dijo que si así lo hubiera recibido subsidios del Estado, eso no le impediría salir hablar mal de la economía naranja. “Respondo a estas acusaciones, porque mi bandera siempre ha sido la transparencia, la crítica y la construcción y porque quienes creen en nuestro proyecto, siempre han confiado”, comentó.

Riaño además mencionó que le preocupa “que circulen tantas mentiras y no pase nada, acá nos quedamos con los titulares y eso de verdad hace muchísimo daño, entonces sepan que acá todo está limpio”.

SEGUIR LEYENDO: