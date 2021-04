Antioquia remitió 12 nuevos pacientes a UCI de Cundinamarca

Traslados aeromédicos humanitarios.. / Fuerza Aérea Colombiana

El aumento de casos por covid-19 tiene a Antioquia en las cuerdas. Luego de verse en la necesidad de trasladar 45 pacientes a diferentes ciudades el pasado fin de semana, el departamento tuvo que volver a pedir la ayuda de Cundinamarca para darles tratamiento a 12 personas que acaban de ser trasladadas desde Medellín hacia Bogotá.

La entidad encargada de transportar a los pacientes fue la Fuerza Aérea Colombiana, que reactivó los Traslados masivos de casos urgentes de covid-19 el pasado 11 de abril ante el crecimiento del tercer pico de contagios, principalmente en el norte del país.

De acuerdo con un comunicado publicado por dicha institución, “el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, configuró dos aviones C-295 como hospital, donde cada paciente será movilizado en Unidades de Cuidados Intensivos, preparadas para funcionar autónomamente durante el vuelo”. Además, se dispuso personal médico militar y tripulaciones experimentadas en el tema de traslados aeromédicos humanitarios.

Fue gracias a estos, que en la mañana de este martes 13 de abril llegaron a Bogotá los 12 pacientes remitidos desde Antioquia, departamento en el que la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, UCI, se encuentra en niveles del 95 por ciento según el último reporte oficial: de 1.387 plazas, 938 están ocupadas por personas contagiadas o sospechosas de covid-19, mientras que 368 las tienen antioqueños con otras patologías, con lo que solo quedaban 81 disponibles, al corte de ayer.

De acuerdo con las autoridades, las 12 personas fueron remitidas por la EPS Sura y serán enviados a UCI de diferentes partes de Cundinamarca, incluyendo Zipaquirá, Cajicá y Facatativá. Al respecto se pronunció el gobernador del departamento, Nicolás García, quien le explicó a Noticias Caracol que “Cundinamarca los ubicará de manera inmediata en alguno de los hospitales de nuestra red publica de salud”.

Estos pacientes se unen a los 45 movilizados el pasado viernes 9 de abril, “principalmente a Bogotá, Montería, Pereira. Gratitud con esas ciudades que se han solidarizado con Antioquia”, según explicó Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de ese departamento, que ya tuvo que activar los triajes éticos, con los que los médicos tienen que asignar pacientes a las UCI disponibles dependiendo de las probabilidades de sobrevivencia de estos.

Traslados aeromédicos humanitarios.. / Fuerza Aérea Colombiana

Según le explicó a La W el director del hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Andrés Aguirre, “es decir, no definir quién muere y quién no muere, porque nosotros siempre cuidaremos hasta el último minuto a cada paciente, sino quién debe ir hasta el máximo recurso”. Esto, explicó, depende de las voluntades de cada persona, dependiendo de si quieren o no intubarse; y posteriormente de un grupo de apoyo que valora la condición del paciente y las escalas de pronóstico y celeridad toma la decisión sin importar condición dentro del sistema de salud u orden de llegada.

No hay que olvidar que según el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, el departamento sigue siendo el que más casos de covid-19 registra a diario: nada más ayer fueron 4.125 nuevos contagios con lo que se llega a un total de 412.619 desde el inicio de la pandemia.

Esto obligó a las autoridades locales a decretar nuevas medidas restrictivas durante todo abril, como el modelo acordeón, también conocido 4x3, que consiste en permitir el tránsito de ciudadanos durante cuatro días de la semana y en los tres restantes estaría decretado el confinamiento obligatorio.

“Todavía vamos a tener dos semanas críticas en el sistema de salud, por eso acordamos tener la medida acordeón: 4 días abiertos y 3 días de cierre durante todo el mes de abril. El fin de semana vamos a tener una restricción completa a la movilidad y también se implementará el pico y cédula (par e impar) exclusivo para personas que vayan a comprar artículos de primera necesidad”, anunció el gobernador (e) Suárez.

SEGUIR LEYENDO: