Revista francesa que resalta a Iván Duque entre los presidentes que mueven el mundo, hace parte de una agencia de comunicaciones

Este viernes 9 de abril, Hassan Nassar, consejero de comunicaciones de Iván Duque, publicó en su cuenta de Twitter la portada de una revista de origen francés que ubica al mandatario colombiano como uno los “líderes políticos que mueven el mundo”. Allí también sobresalen figuras como Joe Biden (presidente de EE.UU.), Vladímir Putin (presidente de Rusia), y de la región acompañando a Duque, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“El presidente Iván Duque entre los líderes políticos que mueven el mundo según la revista francesa L’essentiel, especializada en relaciones internacionales”, anunció Nassar con la portada que viene acompañada de unas páginas de la revista, que corresponden a una entrevista que le ofreció el jefe de Estado a ese magacín.

En la entrevista con L’essentiel el presidente Duque presentó las medidas económicas y sociales que ha emprendido para afrontar la pandemia del covid-19.

“En esta etapa, pudimos enfrentar las circunstancias tratando de asegurar la recuperación de la economía. Hemos vuelto al nivel de desempleo antes de la pandemia. Puedo decir que hemos logrado duplicar nuestra capacidad en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Ahora somos líderes en América Latina en cuanto al número de UCI en relación a la población total, y esto nos ha permitido acercarnos de manera segura al fase de recuperación de la pandemia y restaurar nuestro nivel de empleo e inversión”, afirmó el mandatario colombiano.

Cuestionamientos sobre la publicación en la revista

Si bien fue el mismo jefe de comunicaciones de Iván Duque quien compartió la portada junto a la entrevista, varios usuarios de la red social de Twitter expresaron que no habían escuchado antes de esa revista francesa. Algunos hasta cuestionaron a Nassar sobre el origen de la publicación.

“Los recursos del covid, destinados a pagar pauta en revistas internacionales. No es raro, el modus operandi lo conocemos de sobra. Sabemos que si, mueves el mundo, el del hampa, el de la corrupción”, comentó un usuario. “Sobre todo ‘mueven el mundo’. Habrás visto semejante desfachatez!!! Que lo diga Time, The Economist, NY Times, The Guardian. Pero un precario medio como ese”, dijo alguien más.

Sobre L’essentiel y Prestige Communication

En busca de conocer más acerca de la publicación se visitó la página web oficial de la revista. Allí se encontró que L’essentiel des Relations Internationales nació de una idea de Laurent Taieb, director de Prestige Communication (una agencia de comunicaciones internacional), quien en 2004 lanzó la primera publicación del magacín, “dedicado a la geopolítica internacional”.

“Esta revista permite a los líderes internacionales transmitir sus ideas y mensajes a la comunidad internacional”, se describe el medio en su plataforma.

Por otro lado, Prestige Communication se describe así misma como “un departamento de comunicación internacional que ayuda y apoya a un cierto número de instituciones, organizaciones y grupos que desean darse a conocer en el campo específicamente en Europa”.

“Nuestros consultores intervienen a nivel de estrategia, recomendación y asesoramiento para que nuestros clientes puedan beneficiarse de la mejor visibilidad y transmitir sus mensajes de la forma más relevante a un target identificado”, se lee en el sitio oficial de L’essentiel.

Como agencia de comunicación global ofrecen lo siguiente:

• Crear una imagen de diagnóstico

• Definir objetivos y metas de máxima importancia para la comunicación

• Construir una estrategia de comunicación

• Orientar su implementación a través de: la identificación y potenciación de temas centrales, el desarrollo de mensajes clave, la sensibilización de los medios, el acompañamiento de la organización y la gestión de contactos institucionales y mediáticos.

“Para cada uno de sus clientes, sean franceses o internacionales, Prestige Communication ofrece una estrategia de comunicación a medida y orientada a diversos objetivos especiales: opinión pública, clientes, empleados, accionistas y mundo institucional”, agregan en su portafolio de servicios.

Infobae Colombia consultó con Presidencia sobre si el contenido publicado sobre Iván Duque en la revista L’essentiel tuvo alguna relación con la agencia de comunicaciones Prestige Communication, pero no obtuvimos respuesta.

