Si pasa la reforma tributaria, la gasolina subirá $500, confirma el Gobierno nacional

Este lunes 5 de abril, se conoció a grandes rasgos lo que será la reforma tributaria que quiere imponer el Gobierno de Iván Duque a los colombianos. Son tres los rasgos más importantes de esta reforma fiscal con la que el Gobierno quiere recaudar 25 billones de pesos que, según este, será para reponer el dinero usado para atender la pandemia del covid-19.

Entre los temas que más indignación han causado es que alimentos como el café, el chocolate y el azúcar tendrían un IVA del 19 %, así mismo sucedería con la gasolina, según confirmó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño en Blu Radio. Esto afectaría directamente el precio del galón subiendo de golpe el precio de este derivado del petróleo.

“Esperamos que el aumento en 500 pesos por galón no afecte al consumidor final”, declaró Londoño en la entrevista.

Cabe recordar que, la reforma tributaria propuesta por el Gobierno deberá pasar por el Congreso de la República, para que sea debatida entre los parlamentarios y se defina si se aprueba tal cual como está o si se modifica.

El presidente Iván Duque se niega aceptar que se trata de una reforma tributaria y el viernes 2 de abril dijo que, su propuesta no se trata de una reforma tributaria sino de una “financiación”, que se hará para cubrir las inversiones que se han hecho por la pandemia del covid-19 y las consecuencias que sigue dejando, en un claro eufemismo.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente además agregó que, “ninguna medida de carácter tributario que se adopte entrará en vigencia en 2021. Todas están previstas para generarse en el 2022″. Además, especificó que la competencia económica en 2022 va a ser grande, por lo que quiere preparar al país para tener una solvencia económica buena.

“La pandemia llega al país y nos cambia la situación drásticamente y muchas personas cayeron en condiciones de vulnerabilidad. Invertimos 11 billones de pesos en programas de subsidios”, indicó el funcionario.

“Nosotros estamos hablando que una persona que gane 30 millones al año, debe pagar renta porque necesitamos que más colombianos paguen, por el bienestar general”, afirmó el Viceministro. Esto quiere decir que, quienes ganen más de dos millones y medio al mes deberán tributar.

Agregó que, hoy existe un millón y medio de personas que pagan impuesto de renta y que la meta es que se ampliar esa base a dos millones y medio. Por ejemplo, una persona que gane 36 millones de pesos al año, es decir 3 millones de pesos mensuales, va a pagar 400 mil pesos al año.

Además de esta modificación a la tributación de persona natural, el combustible pagarán un IVA mayor de 19 %, los pensionados que reciban más de 7 millones de pesos deberán pagar un impuesto no mayor a 600.000 pesos. Sumado a esto, se modificarán las excepciones a empresas, además, que lo que más preocupa el diario vivir es los alimentos y algunos que no están serán grabados con IVA.

“Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar. No gravaremos la carne, el pollo, los huevos, la leche. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica que pueden pagar IVA. El jamón serrano se puede pagar IVA, las nueces lo mismo, el café, el azúcar, el chocolate”, mencionó Juan Alberto Londoño.

El funcionario indicó que poner IVA a estos productos significaría pasar de 46 a 52% el número de productos de la canasta básica, que pagarían este tipo de impuesto.

“Nosotros sí pensamos que podemos subir del 5 al 19% en algunos productos”, puntualizó.





SEGUIR LEYENDO