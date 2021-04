“Millonarios nunca ha dejado de ser grande, ni hoy dejó de ser grande por perder con América”: Antonio Casale

En la edición del miércoles 31 de marzo del programa de debate ESPN FC Colombia, el set de debate moderado por el periodista Antonio Casale analizó la actualidad de Millonarios FC luego de la derrota por 2-1 del club embajador contra América de Cali, en el marco de la fecha 15 de la Liga BetPlay I 2021.

Esta derrota de Millonarios frente al América de Cali, la quinta en toda su campaña liguera encendió el debate de los panelistas de ESPN FC Colombia. El principal cuestionamiento de la mesa de debate tuvo que ver con el presente del equipo embajador, así como su grandeza en la historia del fútbol colombiano.

El periodista Andrés Marocco expuso sus motivos en el set de por qué Millonarios ha dejado de pertenecer a los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta la racha negativa de resultados que ha ido aquejando al club bogotano deportivamente en esta temporada y durante los últimos años.

Antes de que comenzara la discusión entre los panelistas, Marocco hizo alusión a la riqueza futbolística de Millonarios, criticando su nombre y su actualidad deportiva. Esto dijo el comunicador bumangués:

Posterior a esas declaraciones, Antonio Casale, simpatizante del club embajador y periodista de ESPN salió en defensa de la escuadra dirigida por Alberto Gamero y sostuvo que, pese a la derrota contra el América y a los malos resultados de las últimas temporadas, a un equipo con tanta historia en el país no se le puede despojar el rótulo de grandeza que tiene.

Esto dijo el conductor del programa de debate en reemplazo de Andrea Guerrero:

Millonarios nunca ha dejado de ser grande, ni hoy dejó de ser grande por perder con América. Tampoco podemos decretar que porque Millonarios vuelve y pierde un partido por falta de jerarquía entonces hay que determinar que ya no es grande. ¡No señor! La grandeza no se pierde nunca, la grandeza se gana con títulos y no se pierde nunca

El moderador del programa de debate de la cadena deportiva en Colombia se refirió a un problema generacional de los futbolistas de la nómina azul, considerando la situación de jugadores de jerarquía del club tras la posible salida de Freddy Guarín por motivos personales:

Yo sí no puedo comprar que Millonarios no sea grande y que no pueda aspirar como grande y que no se le pueda exigir como grande, porque a Millonarios hay que exigirle como a equipo grande, porque ya está jugando bien al fútbol y porque esos pelados se tienen que acostumbrar a que están vistiendo una camiseta de un equipo grande, y una camiseta de un equipo grande no se la pone uno para no descender, ni para clasificar a los ocho, ni para ir a la Sudamericana, se la pone uno para ser campeón