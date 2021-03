Abelardo de la Espriella pierde demanda contra la periodista Cecilia Orozco, a quien le pedía 45 millones de pesos

Fotos: Colprensa

Este miércoles 24 de marzo, el abogado Abelardo de la Espriella perdió la demanda que interpuso contra la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, ante un juzgado civil por las opiniones de la periodista publicadas en las columnas de opinión tituladas “La Ruta Preteliana de la Justicia”; “La contrafiscalia de Pretelt y su propio DAS”; “Pretelt, bien acusado, pero no vencido”; “Pretelt, antipersonaje del año (2015)” y “Estrategia de abogados: engañar e intimidar a la prensa”.

El abogado pretendía que Orozco le pagara una indemnización de hasta 45 millones de pesos por los escritos, ya que había una presunta afectación del buen nombre y honra.

El periodista Daniel Coronell fue quien informó de esta decisión: “Buena noticia para el periodismo y la democracia: Abelardo de la Espriella acaba de perder la demanda con la cual pretendía castigar a Cecilia Orozco por expresar sus opiniones sobre él y su cliente el condenado exmagistrado Jorge Pretelt. No al silenciamiento de la prensa”.

Por su parte, la periodista agradeció a su defensa: “Gracias a los doctores Ramiro y Ana Bejarano por su representación legal frente a demanda de abogado A. de la Espriella contra mí: pretendía castigarme por mis opiniones. Jueza del caso acaba de fallar a mi favor. Hay que cuidar la democracia informativa y la autonomía judicial”.

Este proceso civil también fue acompañado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que precisamente ese día alertó sobre las pretensión del abogado en querer censurar a la periodista.

“Enjuiciar una opinión por ser percibida como incómoda por un personaje que debe tolerar el escrutinio público, desconoce preceptos básicos de la protección de la libertad de expresión, en particular de expresiones chocantes o perturbadoras a la luz de estándares internacionales”, indicó la Flip.

La fundación agregó: “Resulta temeraria esta estrategia de buscar sancionar una opinión, pues implica enjuiciar la validez de la misma e intervenir indebidamente en las convicciones íntimas y la libertad de conciencia de quien expresa sus impresiones”.

Ante una crítica similar que hizo la Flip en enero de este mismo año, De la Espriella contestó: “Me importa un carajo lo que digan los de la FLIP, un sindicato de ‘periodistas’ mamertos que solo defiende los intereses de la izquierda. Están acostumbrados a amenazar jueces y víctimas, para afectar la independencia judicial. La Ley es para todos. ¡Farsantes!”.

Sobre esta decisión, el abogado expresó: “Juez 16 del circuito de Barranquilla, niega las pretensiones de mi demanda por difamación contra Cecilia Orozco ($45 millones), y también niega las de ella contra mí, por acoso judicial ($132 millones). Quedamos en tablas. Vamos a apelar. Esta batalla no ha terminado”.

De la Espriella tiene demandas contra varios periodistas. En una entrevista para el portal Palabra.com.co, en octubre de 2018, explicó por qué lleva las denuncias a un proceso civil: “Yo en este momento, en representación de muchos clientes, entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe, tengo denunciados a muchos medios de comunicación y a periodistas y lo del tema civil que es lo que más les duele, ese es un frente que muchos abogados no habían implementado y que yo llevo ya un par de años haciéndolo y me he dado cuenta que nada le duele más a ese periodismo independiente de Colombia que el bolsillo. Un dolor de bolsillo es peor que un dolor de muela”.

