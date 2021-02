Joven denunció que concejales en Caldas están cobrando cuotas voluntarias para emplear a ciudadanos

Foto: captura de video y La Patria

Durante las últimas dos semanas, en el departamento de Caldas, específicamente en el municipio de Anserma, se hizo conocido el video de un joven ansermeño que quiso realizar una grave denuncia de un presunto caso de corrupción en el que estaban involucrados unos concejales del municipio, quienes estarían cobrando una especie de ‘vacuna’ a algunos ciudadanos para ayudarlos a ubicar laboralmente.

Julián Domínguez es el joven que decidió difundir un video dando a conocer el indignante caso que le pasó a una persona cercana a él para que las personas estuvieran prevenidas. Según explicó, un concejal de Anserma, de quien no quiso revelar su nombre para no perjudicar a su conocido, contactó a esta persona para ofrecerle un puesto de trabajo en el que, aparentaba, tenía casi seguro que lo iban a dejar.

“Lo llamaron, envió la hoja de vida, todo muy bonito. La persona estaba súper ilusionada, ‘voy a trabajar, voy a ejercer mi carrera, voy a trabajar en el municipio’”. Según Domínguez, después de que esta persona enviara su hoja de vida se contactaron con ella para explicarle todos los parámetros del trabajo al que estaba aplicando, lo que hace parte del proceso normal de contratación; sin embargo, al final de la llamada le comunicaron que debía un dinero.

“Tiene que dar una cuota voluntaria”, según el denunciante, si la persona aceptaba la oferta laboral debía dar un dinero mensualmente, al que él se refiere como ‘vacuna’, que justificaban sería utilizado para supuestas obras sociales del municipio. Su allegado no aceptó la oferta laboral, “y con toda la razón, es que creen que los ansermeños somos güevones ¿cuál cuota voluntaria?”.

En serio es indignante saber que hay políticos de esa calaña. Lo llaman cuota voluntaria, pero no es así, es una obligación porque si no lo despiden. No se aprovechen de las personas porque están necesitadas. O sea, no sean corruptos, de verdad que eso es corrupción.

Aunque, en ese momento, Domínguez no dio nombres “para evitar problemas”, sí aseguró que son varios concejales y ediles del municipio que están realizando estas dichosas ofertas laborales que requieren que el empleador dé un dinero voluntario cada mes. “Si usted es concejal, es un servidor público; está para ayudar a las personas, no para succionar el pobre salario, porque les van a pagar una chichigua”.

Las reacciones en el municipio ante el video

El video de Domínguez, a pesar de que tenía el objetivo de alertar a otros ansermeños, se convirtió en una denuncia que fue compartida por varios habitantes del municipio y medios regionales. El clip de tres minutos y medio llegó hasta el presidente del Concejo de Anserma, Jorge Eliecer Marín, quien agradeció la denuncia del joven y le solicitó que diera a conocer los nombres de los supuestos funcionarios involucrados en el acto de corrupción.

“Que bien por su denuncia, pero lo invito a que la haga ante las autoridades. Esas prácticas corruptas han sido de muchos años atrás. Con estos hechos lo que hacen es enlodar el nombre de la corporación, porque si bien hay concejales que hacen este tipo de prácticas, también hay otros honestos”, señaló Marín.

Por otro lado, según el diario regional La Patria, el concejal liberal Daniel Felipe Castrillón también confirmó que este acto se da en el municipio, pero que muchos ciudadanos aceptan el trabajo y por eso deciden no denunciar. “He escuchado muchos testimonios y he invitado a las víctimas a denunciar; sin embargo es difícil, porque siempre existe un sentimiento de agradecimiento de las víctimas”, explicó el concejal.

Lo citaron al Concejo y dio el nombre de una concejal involucrada

Ante la gravedad de la historia que contó el joven y el hecho que parece que sí se conocía entre los funcionarios, el presidente del Concejo llamó a Julián Domínguez para que acudiera a una plenaria este miércoles 24 de febrero y que hiciera la denuncia correspondiente dando el nombre de los implicados.

Finalmente, el joven dio el nombre de quien sería la persona que se puso en contacto con su conocido, mencionó a la concejal María Isabel Restrepo Zuluaga del Partido Conservador. “Muy valiente el joven, es un paso importante que da, pues puede ayudar a que la demás personas se animen y hagan las denuncias. No me consta y no puedo señalar a un concejal que haga estas prácticas, pero en la calle y en los pasillos se escucha que han habido concejales que las utilizan”, detalló el presidente del Concejo Jorge Marín.

“Me está dañando el buen nombre”: la defensa de la concejal

Foto: Tomada de la cuenta de Whatsapp de María Isabel Restrepo|LA PATRIA

María Isabel Restrepo Zuluaga, concejala presuntamente involucrada en el hecho de corrupción se pronunció ante la situación y reveló que la persona a la que ella le ofreció el empleo fue Alejandra Domínguez, hermana de Julián, quien es psicóloga y fue contactada por la concejala para ofrecer sus servicios al municipio.

“Le dije, tengo un grupito, por si se quiere unir a él. Ahí nosotros a veces hacemos actividades para tener fondos o los muchachos de pronto recogen una cuotica para los regalos, pero eso es voluntario. Esa fue toda la conversación”, citó el medio regional la respuesta de la funcionaria.

Según explicó Restrepo, la joven psicóloga iba a ser contratada para pertenecer a un grupo de 20 jóvenes, algunos que trabajan directamente con la Alcaldía del municipio y otros que no, quienes a través de sus conocimientos realizan actividades para los niños ansermeños de bajos recursos y que viven en las veredas. Y agregó que la hermana de Julián no aceptó el empleo argumentando que el sueldo no le funcionaba.

Ellos mismos dijeron que de cuenta de ellos aportaban una cuotica de $20 mil mensual o cuando pudieran, eso es voluntario.

Por otro lado, la concejala aseguró que tienen su conciencia tranquila y que se está asesorando con sus abogados para ver si puede denunciar a Julián Domínguez por injuria.

