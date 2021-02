Investigación por muerte de Katherine Martínez va por ‘buen camino’: Policía

Katherine Martínez falleció luego de ser herida en un ataque sicarial. Policía afirma que investigación de su muerte va por buen camino Foto: Archivo

A dos semanas del atentado sicarial en la Supertienda Olímpica en el que cayó Libardo Parra, alias ‘El Guajiro’ y como daño colateral la cajera Katherine Martínez, el director nacional de la Policía general Jorge Vargas señaló que la investigación va por buen camino y pronto tendrá respuestas sobre los móviles detrás de este hecho.

El uniformado no descartó que el asesinado exnarco Libardo Jesús Parra González, alias “El Guajiro”, haya sido víctima de un ajuste de cuestas.

El alto oficial que junto al ministro de Defensa, Diego Molano, estuvo de visita en Barranquilla, para lanzar la ofensiva contra las ollas de microtráfico, subrayó que la investigación está a cargo de una unidad élite y un fiscal.

Destacó que la investigación sostiene que el ataque sicarial está vinculado al crimen organizado de la ciudad en torno a la disputa por el microtráfico, del que al parecer ‘El Guajiro’ tendría algún grado de importancia en dicho mercado.

Así mismo señaló que la unidad élite avanza en la recolección de evidencias físicas y elementos materiales en el proceso de investigación, de alta prioridad según el uniformado.

Al tiempo que se produjeron los anuncios, los familiares de Katherine Martínez piden que este crimen no quede impune.

Cabe recordar que las autoridades policiales mantienen la recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información que permita capturar al responsable de este hecho.

Una muerte accidental

Katherine Martínez Sarmiento falleció por heridas de bala en la Clínica Bonnadona de Barranquilla, luego de ser víctima de un atentado sicarial en una tienda de los almacenes Olímpica de esta ciudad al norte de Colombia.

Martínez Sarmiento había resultado herida en el abdomen por un proyectil durante un ataque sicarial contra el excapo del cartel de la Costa Libardo de Jesús Parra González, alias “Guajiro”, de quien se sospecha contaba con injerencia en el negocio del microtráfico en la capital del Atlántico.

Luego de permanecer en la clínica al norte de esta ciudad en delicado estado de salud y de ser intervenida en una comprometedora cirugía para salvarle la vida , la mujer murió a causa de las lesiones producto del ataque en el que falleció el “Guajiro”.

“El homicidio de Katherine Martínez no puede quedar impune. A su familia, nuestro abrazo solidario. Y a la Policía de Barranquilla pido no descansar hasta encontrar a sus asesinos . He convocado consejo de seguridad para mañana”, indicó el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, en su cuenta de Twitter a la que acudió para repudiar el crimen de la cajera.

Por otra parte, la mamá de la cajera, Yomira Sarmiento, contó a El Heraldo que su hija llevaba tres años trabajando en esta cadena de almacenes y se encontraba cubriendo el turno de 3:00 de la tarde hasta la 1:00 de la mañana cuando fue víctima del atentado .

Las autoridades informaron que el atentado se registró cuando Libardo Parra, alias ‘El Guajiro’, se encontraba pagando el mercado, quien estaba acompañado por un grupo de escoltas del que se desconoce su paradero después de los hechos.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Diego Rosero, cuatro personas habrían participado en el evento, se presupone que eran cuatro sicarios que iban tras el capo. Según han podido establecer las autoridades, dos de los delincuentes ingresaron a la tienda para vigilar a Parra González, mientras los otros dos los esperaban afuera en una motocicleta y un vehículo Chevrolet Spark de color blanco para emprender la huida.

