El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno estará totalmente aislado en el pabellón 3 de La Modelo

Fotografía cedida por Migración Colombia que muestra al exfiscal anticorrupción de Colombia Luis Gustavo Moreno (c) tras su deportación desde EE.UU. hoy, en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (Colombia). EFE/Migración Colombia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó, este 31 de diciembre, que Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal anticorrupción, fue trasladado al establecimiento carcelario de Bogotá, La Modelo.

El privado de la libertad será recluido en una celda totalmente aislado pabellón número 03 del centro carcelario, según dio a conocer el Inpec. En el procedimiento de ingreso al penal, se le realizó un chequeo médico para verificar su estado de salud. Adicional a eso, se sometió al protocolo de bioseguridad para mitigar el contagio de covid-19. como lo establece el Ministerio de Salud.

Igualmente, se realizó un acta de seguridad para darle a conocer los procedimientos que van a realizarse, con el fin de garantizar su seguridad e integridad personal.

La decisión de enviar al exfuncionario a dicho centro penitenciario estuvo a cargo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, entidad que precisó que el sindicado tendrá que pagar la pena en un pabellón especial de forma que se preserve su seguridad y derechos fundamentales.

Lo anterior, después de que dicho juzgado recibiera el concepto del general Norberto Mujica, director del Inpec, quien señaló que existían dos opciones para asegurar a Moreno. “Esta dirección pone a disposición el complejo carcelario y penitenciario de Ibagué o la cárcel de mediana seguridad de Bogotá La Modelo”, dijo en el documento enviado el pasado 17 de diciembre.

Se trata de un tema muy discutido desde el arribo de Moreno al país el pasado 4 de diciembre, pues según el acuerdo firmado bajo el principio de oportunidad entre el exfuncionario y la Fiscalía, se decidió que, a cambio de su cooperación en las investigaciones, se le recluiría en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).

El mismo Juzgado Tercero llegó incluso a expedir una boleta de encarcelación en la que se le ordenaba a las autoridades pertinentes llevarlo a dichas instalaciones, al determinar, en concordancia con el ente investigador, que un centro penitenciario tradicional pondría al exdirector de la unidad anticorrupción en un alto nivel de riesgo, teniendo en cuenta las declaraciones que ha dado a lo largo del proceso penal.

Por esos motivos, el mencionado tribunal emitió una orden en la que se lee que “el director de Cespo deberá adoptar las medidas a que haya lugar, en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales al penado Luis Gustavo Moreno Rivera”.

No obstante, las pretensiones de Moreno, la Fiscalía y el juzgado se vinieron a bajo una semana después de la llegada del prenombrado, pues el entonces director de la Policía, Óscar Atehortúa, rechazó contundentemente el traslado del exfuncionario al Centro de Estudios, argumentando que el mismo no era un centro de detención, sino una escuela de capacitación, por lo que no estaba adaptado para recibir a un condenado por la justicia. Su decisión recibió el apoyo del director del Inpec.

Esto, a pesar de que Cespo es actualmente el sitio de reclusión del general Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento; el general (r) Mauricio Santoyo, acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y Roberto Prieto, quien fuera gerente de campaña del expresidente Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa del empresario Eduardo Zambrano. También lo estuvieron Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, entre otros.