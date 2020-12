“Medallo no es Pablo Escobar”, Maluma le rinde un impresionante homenaje a su ciudad y a su gente con un videoclip

Medallo City, el videoclip con el que Maluma continúa su activismo para mejorar la imagen de su ciudad natal.

El 21 de agosto de este año, Juan Luis Londoño ‘Maluma’ estrenó su quinto álbum de estudio, ‘Papi Juancho’. Rápidamente empezaron a destacar varias canciones como ‘Parce’, ‘La Luz’, ‘Cielo a un diablo’, y la tan comentada ‘Hawaii’, sin embargo, ‘Medallo City’ es la pista encargada de abrir el álbum de 22 canciones.

Este tema es noticia, nuevamente, por estos días, de bido a su mensaje de protesta respecto a la imagen que tienen de Medellín en el exterior. Aunque el pasado de la ciudad es oscuro y cruel, y se ve bajo la sombra de la violencia y el narcotráfico, Maluma alza la voz para decir que Medellín es más que eso, ‘Medallo no es Pablo Escobar’.

Con un videoclip de casi cinco minutos, y un ritmo entre reguetón y salsa, el cantante paisa logra condensar lo que, para él, significa Medellín, o ‘Medallo’, como se le conoce popularmente a la ciudad.

“Música de la lleca, de Medellín pa’ todo el planeta, para que sepan como es la tavuel, vengo de tefren con todo el power”, empieza cantando Maluma mientras, en el video, se ven las más populares calles de Medellín y su gente.

Maluma aparece en lo más alto de la torre Coltejer de la capital paisa, un edificio que se ha convertido en un ícono de la infraestructura de la ciudad, al igual que el metro, que también tiene varias apariciones en el metraje de ‘Medallo City’.

Papi Juancho, como ahora se autodenomina Londoño en sus canciones, ya le había hecho homenajes a Medellín. Fue en abril de 2019 cuando el mundo de la música puso los ojos sobre el ‘pretty boy’ quien se juntaba con la reina del pop, Madonna, para cantar ‘Medellín’, canción que hizo parte del álbum ‘Madame X’ de la cantante norteamericana.

“Que Medallo no es Pablo Escobar, hay una historia mejor que contar, les ofrezco esta melodía, que está mela. Me la cranié y espero que no falle, pa’ hablarle al mundo de Medallo y sus calles”, continúa Maluma.

Aquí está el video clip:

Londoño ha sido un partícipe constante en el activismo que busca cambiarle la cara a Medellín, así como él mismo lo dijo para una entrevista para la revista Variety, “sí, vengo de Medellín, Colombia. El lugar que asocian con Pablo Escobar, la cocaína, la violencia. Pero siento que en este momento tengo esta responsabilidad, una gran responsabilidad de seguir cambiando la cara del país”. Para Maluma, además de su recorrido y su trabajo de varios años, cantar con Madonna fue una plataforma importante.

“Les estoy hablando de mi city, los llevo de norte a sur y por el tour del graffiti, expresándome con jerga local, represento a Medallo a nivel global”, canta Maluma.

Los visuales del videoclip de ‘Medallo City’ cuentan con la participación de personalidades reconocidas que dejan el nombre de Medellín en alto: el ciclista Rigoberto Urán, el exfutbolista Juan Pablo Ángel, la exciclista María Luisa Calle, los también músicos Piso 21, entre otros.

Así mismo, Maluma destacó, al final de su videoclip, a personajes que han aportado al desarrollo de la ciudad y que han sido destacados profesionales sin importar el contexto de su lugar de nacimiento como Alejandro Robledo, animador 3D y programador que ha trabajado para Marvel y MTV; Martín Atehortúa, tres veces ganador de la clásica tradición paisa del desfile de silleteros; Marian Villa, programadora que dedica su vida a formar, en ese campo, a mujeres de bajos recursos económicos, y que fue reconocida como líder de alto impacto por la Real Academia de Londres y el Fondo Newton; o Martín Londoño, quien, tras un accidente que lo dejó sin movilidad en sus piernas, creó una aplicación para darle empleo a personas en circunstancias parecidas a las suyas.