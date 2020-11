Pareja que quedó atrapada en un trancón en Bogotá fue atracada a punta de palos y cuchillo

Congestión vehicular en Bogotá durante el primer día de reactivación parcial de la economía en Colombia.

Una pareja que se movilizaba en su carro por una avenida de Bogotá sufrió un violento robo en medio de un trancón. Así lo dio a conocer Blu Radio, que registró cómo delincuentes armados con palos y cuchillos atracaron a los ciudadanos en la tarde de este viernes.

El atraco ocurrió cuando la pareja regresaba a su vivienda ubicada en la localidad de Kennedy y mientras se detuvieron por la congestión vehicular, fueron sorprendidos por tres ladrones.

“Estábamos a las 6:30 de la tarde en la Boyacá con Américas, en el tráfico normal (de esa hora), y por mi puesto (copiloto) llegó un tipo y me empezó́ a romper el vidrio” , le contó la víctima a Blu Radio.

Así mismo, narró cómo uno de los ladrones la golpeó en el rostro por no querer entregar su celular. “Me reventó la boca, yo no sé cómo saqué fuerza y me pegué al pito del carro para hacer escándalo y se fueran”, dijo la mujer.

Mientras uno de los criminales le quitaba el celular, por el otro lado del vehículo a su pareja la tenían intimidada con un cuchillo.

El otro tipo tenía a mi esposo con un cuchillo diciéndole que lo iba matar, que le diera todo.

La pareja le comentó a la emisora que no pudieron hacer mucho para defenderse pues el trancón en el que estaban les impidió reaccionar , solo hicieron lo que los ladrones les exigieron para salvaguardar su integridad.

“Como el vidrio tenía película de seguridad le costó bastante romperlo. Finalmente lo estalló y me cayeron todas las esquirlas en la boca, ojos y brazos. El ladrón metió medio cuerpo a robarme las cosas y, mientras mi esposo me defendía, por el otro lado le rompieron el vidrio de él”, relató la víctima del atraco.

El hurto a personas bajó 36 % en los últimos 10 meses: Secretaría de Seguridad

En medio de la apertura total de la ciudad, en los dos últimos meses los hurtos en general siguen disminuyendo, en particular el hurto a personas que en septiembre tuvo una reducción del 45% y en el mes de octubre del 39%, comparado con los mismos meses de 2019. Estos resultados se sustentan en la identificación y desarticulación de más de 133 bandas que se dedicaban a varias modalidades de hurtos, al comercio y venta de drogas y que con su accionar ejecutaron homicidios en la ciudad.

Adicional al hurto a personas, en lo corrido de este año se destacan las reducciones de ocho de los diez delitos de mayor impacto.

En el acumulado del 2020, entre los meses de enero y octubre, comparado con el mismo periodo del año anterior, uno de los delitos en los que se ha tenido una marcada diferencia a la baja en el número de casos es el hurto a comercio, siendo del 42 %. Durante 2019 se presentaron 16.605 hechos y en el mismo periodo de 2020 la cifra fue de 9.323, es decir, 6.742 casos menos .

El hurto a automotores disminuyó 10,8 % este año al compararlo con los primeros diez meses de 2019, al pasar de 3.031 en 2019 a 2.705 en 2020, es decir, 326 menos. De la misma manera, ocurre con el hurto a motocicletas, el cual pasó de 3.473 registros en 2019 a 2.731 en 2020, lo que representa una disminución del 21,4% con 742 menos.

El hurto a residencias disminuyó 21 % entre enero y octubre, en este periodo de 2019 se presentaron 8.249 casos, mientras que en 2020, 6.514, es decir, 1.735 menos. En el mismo sentido, la violencia intrafamiliar pasó de 30.245 registros entre enero y octubre de 2019 a 29.838 en 2020 , lo cual se traduce en 407 casos menos, bajó 1,3 %. De igual manera, los delitos sexuales disminuyeron 32 %, al pasar de 5.382 a 3.680, entre 2019 y 2020, una diferencia de 1.702 casos menos.

Según el cuadro comparativo sobre los delitos de alto impacto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, las cifras en lesiones personales demuestran una reducción del 30 % en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2020 con 13.406 hechos, en comparación con el mismo periodo del 2019 donde se presentaron 19.246, es decir, 5.840 menos.

En los diez primeros meses de 2020 el hurto a otros elementos bajó el 60 % con respecto al mismo lapso de 2019 . Pasó de 48.019 el año anterior a 18.787 este año. Y el hurto a celulares de 49.786 casos a 38.684 en el mismo periodo de 2020, 11.102 menos, lo que representa una disminución del 22 %.