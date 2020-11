“Hoy la comunidad judía está a punto de cerrarme Twitter”: Cony Camelo

Instagram

La reconocida actriz y cantante Cony Camelo se metió en tremendo lio en Twitter luego de escribir sobre Hollywood y el holocausto que sufrió el pueblo judío en la II Guerra Mundial.

Camelo trinó: “¿Qué sería de Hollywood sin el holocausto?” . En segundos, cientos de comentarios tacharon a la artista de ser antisemita y de ofender a los judíos con ese comentario.

Sin embargo, ella se defendió explicando: “Ayer prendí el televisor y estaban dando dos películas del holocausto y pensé que Hollywood se ha obsesionado con el tema. Sana escribí eso. Hoy la comunidad judía está a punto de cerrarme Twitter, me han llamado antisemita, que los estoy persiguiendo”.

Así mismo la actriz señaló que fue agredida verbalmente. “Me escribió hasta el líder judío de Colombia diciendo que les hago persecución. Virgen santa. Impactante. Creo que les tengo miedo” .

El trino que originó toda esta discusión lo terminó borrando. “Me tocó borrar el tuit. Nunca me habían censurado así. Que fuerte”, escribió la artista.

Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, criticó fuertemente a la actriz: “Señora Cony Camelo le explico. Sin el Holocausto, Hollywood, y el mundo, no habrían conocido el mayor crimen de la humanidad, ni las cámaras de gas, ni el genocidio de 6 millones de judíos, ni otros indescriptibles horrores y no habría trinos infames y ofensivos como el suyo” .

En respuesta Camelo afirmó que su comentario solo se trataba de una crítica cinematográfica. “Acá criticamos el Cine nacional años por solo hablar de guerra aunque aún no salimos de ella. El tuit ya está borrado pero nunca me habían censurado así. Hasta genocida me dijeron y que les hacía persecución. Que miedo mano”.

Constanza Camelo, más conocida en el mundo artístico como Cony o Connie Camelo, es una actriz, cantante y presentadora colombiana que inicio su carrera a los 17 años como presentadora de una franja de Plaza Sésamo dirigida a los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Según Proimagenes, Camelo fue presentadora del programa Mucha música de CityTv durante tres años y luego tuvo la oportunidad de hacer la audición para Los Reyes frente a otras 30 aspirantes.

Después de Los Reyes, Cony participó como copresentadora de artistas del Factor Xs del canal RCN. En cine ha participado, entre otros, en el cortometraje Colombia Cofy (16mm) del director Klych López y en el largometraje Nochebuena de Camila Loboguerrero, con el papel de Esmeralda López.