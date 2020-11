100.000 productores del campo ya se están beneficiando de vender sin intermediarios

Foto de archivo. un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Montenegro, en el departamento del Quindío, Colombia, 12 de agosto, 2011. REUTERS/José Miguel Gómez

“Hoy llevamos 26 meses de Gobierno y no es un sueño, no es una añoranza, no es una expectativa: ya hay 100.000 productores del campo que están vendiendo sin intermediación a través de este esquema que hemos llamado ‘Agricultura por Contrato’, Coseche y Venda a la Fija”, dijo el presidente Iván Duque durante su intervención en la Jornada de Formalización Comercial.

El jefe de Estado dijo que, en medio de la pandemia, la meta del Gobierno Nacional es terminar 2020 con 130.000 productores del campo inscritos en ‘Agricultura por Contrato’, para avanzar y llegar a la meta de finalizar el gobierno con 300.000 productores vinculados.

“Este sector de los pequeños productores que se unen a ‘Agricultura por Contrato’ está gozando hoy de la tasa más barata que haya tenido Colombia para financiar: DTF -1% y, créame ministro (de Agricultura y Desarrollo Rural), Rodolfo ZEA, no hay antecedentes en Colombia de una tasa tan baja y la tenemos al servicio de los pequeños productores de Colombia” , subrayó.

Esta estrategia, que fue anunciada en diciembre de 2018, busca resolver los problemas de comercialización agropecuaria, conectando la industria de alimentos y comercializadores directamente con los productores.

El jefe de Estado sirvió de testigo de nuevos contratos de formalización comercial entre productores de la región, especialmente de maíz y yuca, que firmaron contratos de venta anticipada con los almacenes el Éxito, La Polar y Almidones de Sucre, llegando el programa a los 105.189 productores, de los cuales el 33% son mujeres.

En estos momentos, productores de frutas y hortalizas (27%); café (22%); pesca (14%); cacao (13%); así como leche y derivados (8%), son los que mayor participación tienen en el número de vinculados (105.189 productores).

De acuerdo con las cifras, entre 2018 (diciembre 7) y lo que va corrido de 2020 (noviembre 6) cada día se vinculan, en promedio, 148,1 productores a ‘Agricultura por Contrato’ y cada semana lo hacen 1.030 productores.

Productores de Antioquia, Santander y Cauca han logrado más ventas

Aunque la estrategia de ‘Agricultura por Contrato' ha estado presente en los 32 departamentos del país, los que mayor participación tienen en los 105.189 productores que han cerrado negocios son: Antioquia (16%), Santander (9%), Cauca (7%), así como Putumayo y Nariño (cada uno con 6%).

Resultados de El Campo a un Clic y de las Jornadas de Negocio

Debido a la coyuntura del covid-19, ‘Agricultura por Contrato’ se adaptó a la virtualidad con la estrategia de El Campo a un Clic. Allí, los productores pueden ofrecer sus cosechas en más de 29 plataformas de comercio electrónico. A la fecha ya se han sumado 10.147 nuevos usuarios.

Además, desde septiembre se reactivaron las Jornadas de Negocio. En total se han realizado cinco, en las que se involucraron 8.821 productores, que tienen expectativas de negocio por $35.000 millones con 233 organizaciones.

Otras cifras de Agricultura por Contrato:

• 19.580 productores PDET.

• La meta de Agricultura por Contrato en 2020 es de 130.000 productores

• La meta de agricultura por Contrato para finalizar el Gobierno del presidente Iván Duque es de 300.000 productores.