Así lo cuenta: "Obviamente llegó yo solo, mil quinientos millones de pesos y le dije a ver….. [sic]Me decía tranquilo papi ahí llevan la gente y recoge eso y yo parado como una güeva esperando que llegaran… De pronto llegaron veinte tipos cogieron en carros blindados y llegó este señor ESTEBAN ahí…. Nunca se me va a olvidar, con un gabán largo… Me dice… fresco, no te preocupes que es que vengo de hacer esto por toda la semana, llevo dos semanas haciendo esto. Me dijo, es que estamos necesitando esto urgente, bueno ahí le entrego eso y chao cogí mi carro y me fui para la oficina". (Sic).