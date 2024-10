La Academia Nacional de Medicina nombró Miembro Honorario a un científico británico experto en neumonología y envejecimiento

El doctor Juan Antonio Mazzei, ex presidente de la institución (der.), fue el responsable de presentar a Peter Barnes

Con el aula magna como escenario de lujo, la Academia Nacional de Medicina sumó a Peter Barnes como miembro honorario extranjero. El evento, que se desarrolló este 17 de octubre, reconoció la labor del experto británico en enfermedades respiratorias y lo convirtió en el 14º en alcanzar la máxima distinción para un profesional de otro país de la institución.

El doctor Miguel L. Podestá, presidente de la Academia, fue quien dio inicio al acto; seguido por el doctor Juan Antonio Mazzei, expresidente de la institución, que fue el responsable de presentar a Peter Barnes. En ese momento, el reconocido médico neumonólogo subrayó los aportes que realizó el destacado especialista en el tratamiento del asma y la EPOC, fundamentales para la medicina respiratoria.

“Es la persona que más ha aportado en el mundo para comprender afecciones respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o el asma, porque desentrañó los mecanismos que las producen y permitió hacer un mejor manejo de los pacientes. Es uno de los 40 investigadores más citados del mundo”, detalló Mazzei, quien además es profesor consulto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Fundación Argentina del Tórax.

A su turno, Barnes ofreció una conferencia sobre el envejecimiento, el tema central de sus investigaciones más recientes. Es que, generalmente, cuando se habla de envejecimiento, se piensa en la actividad del cerebro, en los achaques en los movimientos o en las arrugas de la piel. Pero el experto británico tiene un punto de partida diferente: los pulmones.

En esos órganos, que permiten la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, el profesor de medicina torácica en el Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Reino Unido, y ex Jefe de Medicina respiratoria en el Imperial College, ha encontrado claves para entender cómo impacta el paso del tiempo y ha abierto un camino pionero hacia el desarrollo de tratamientos que podrían llegar a extender los años con vida saludable. Acciones que le permitieron, el año pasado, que el Rey Carlos III lo invistiera con el título de Sir.

Más allá de los galardones, “el legado se mide en el impacto que ha tenido en la vida de los pacientes y en la formación de futuros líderes en la medicina”, resaltó Mazzei, en diálogo con Infobae.

Durante la ceremonia en la Academia Nacional de Medicina, Peter Barnes ofreció una conferencia centrada en el envejecimiento pulmonar, destacando cómo la función de los pulmones disminuye con el tiempo y cómo las investigaciones sobre la EPOC han revelado un envejecimiento acelerado en los pacientes afectados

Barnes nació en Birmingham en 1946 y se graduó en las universidades de Cambridge y Oxford. Publicó más de 1500 artículos revisados por pares sobre asma, EPOC y temas relacionados. Al ser entrevistado por Infobae, aseguró: “El envejecimiento humano es reversible. Al menos, el de los pulmones”.

El inicio de su preocupación por la longevidad se dio al atender principalmente a las personas con EPOC. “Entre los factores principales que causan la enfermedad están fumar tabaco y a la exposición a la contaminación del aire. Durante muchos años, hemos estado trabajando en la inflamación subyacente que ocurre en los pulmones de los pacientes con EPOC”, contó.

Se sabe que los pulmones envejecen lentamente con el tiempo, que el máximo de la función pulmonar se da a los 25 años aproximadamente y luego declina lentamente. Pero en las personas con EPOC ocurre algo distinto. Hay un envejecimiento acelerado de los pulmones. De hecho, los pulmones de los pacientes con EPOC se parecen a los pulmones de personas muy mayores.

Peter Barnes señaló que existen compuestos en investigación, como la metformina, que podrían reducir la cantidad de células senescentes y extender la vida en animales, sin embargo, su efectividad en humanos aún está siendo estudiada y podría llevar tiempo para llegar a una aplicación clínica

“Hoy es una enfermedad muy común. Es la tercera causa de muerte en el mundo, y aún no tenemos un tratamiento para reducir la progresión de la enfermedad y la mortalidad. Solo hay tratamiento para mejorar los síntomas”, señaló Barnes.

Los pacientes con EPOC tienen más células envejecidas, que se conocen como “células senescentes”. No se dividen como las células normales. Por lo cual no pueden reparar los daños. “Liberan grandes cantidades de proteínas dañinas y no están completamente muertas. Por eso, las llamamos zombies”.

A su vez, esas proteínas liberadas por las “zombies” pueden causar más inflamación y más senescencia. “Hemos estado estudiando cómo se vuelven senescentes, y hemos encontrado que fumar tabaco y la contaminación del aire pueden aumentar el estrés oxidativo, y eso impulsa la senescencia de las células de los pulmones”, dijo.

Como parte de esos cambios, también se inhiben moléculas que son antienvejecimiento. Una de ellas es la sirtuina 1, que contrarresta el proceso de envejecimiento. “En los pulmones con EPOC se sabe que esa molécula se reduce drásticamente. Por eso, la pérdida de sirtuina 1 podría ser el principal mecanismo que lleva al envejecimiento acelerado de los pulmones”, afirmó.

Barnes consideró que en el futuro podría existir un medicamento que apunte a contrarrestar a las células senescentes que están involucradas con EPOC y otras enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos hallazgos, “existe la posibilidad de desarrollar tratamiento que haga que la molécula sirtuina 1 funcione para reducir la progresión de la EPOC. Desde este punto de vista, el envejecimiento podría ser revertido”, añadió.

Las células senescentes se dispersan en los pulmones y fuera de ellos. Entonces, si se desarrollaran intervenciones que apunten contra ellas, permitirían también abordar el tratamiento de otras enfermedades que se dan como comorbilidades en pacientes con EPOC, como insuficiencia renal, ataques cerebrovasculares, infartos y diabetes.

A partir de los resultados de las investigaciones, hay varios compuestos en la mira. Algunos ya se usan para otras enfermedades, como la metformina, que pueden reducir la cantidad de células senescentes y expandir la vida en animales. Todavía se la investiga en humanos.

Juan Antonio Mazzei, expresidente de la Academia Nacional de Medicina

“Otro es el resveratrol, un compuesto natural que actúa como antioxidante, que protege al cuerpo contra el daño que causan los radicales libres, y se encuentra en las uvas, las moras, los arándanos y otras bayas”, mencionó.

Una opción en desarrollo son los senolíticos que pueden remover a las células senescentes en los animales. “En los experimentos con animales son muy eficaces y podrían llegar a aplicarse en EPOC”, dijo. “Pero aún hay que evaluarlas en ensayos clínicos con voluntarios humanos y podría llevar tiempo”, añadió.

Para prolongar la vida saludable, Peter Barnes recomendó una dieta rica en frutas y verduras, siguiendo los principios de la dieta mediterránea, además de realizar actividad física regular y considerar el ayuno intermitente como parte de un estilo de vida saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

“Estamos tratando de llevar adelante un ensayo para evaluar a la fisetina, un compuesto natural que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias”, comentó. Esta sustancia se encuentra en las fresas, las manzanas, el caqui, las uvas, los kiwis, las cebollas, los pepinos y los mangos.

“Si los senolíticos funcionaran, podrían servir para tratar tanto EPOC como las comorbilidades. El paciente tomaría una sola píldora -indicó-. Quizá se podría usar en un estadio temprano de la EPOC si se demuestra eficacia y seguridad en el futuro”.

“Esto ahorraría un montón de muertes, costos y extendería la vida de años saludables a las personas”, afirmó. “Porque hay que prolongar la vida. Pero que sea una vida saludable”.

Mientras tanto, hoy Sir Barnes recomienda para vivir más: “Comer más frutas y verduras y hacer actividad física regular. Seguir la dieta mediterránea. También el ayuno intermitente podría ayudar”.

Fotos: Matías Arbboto