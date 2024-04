Guía del eclipse solar total 2024: todo lo que hay que saber de este fenómeno extraordinario

El mapa de la NASA para el eclipse solar total de 2024

Los eclipses solares totales tienen un impacto profundo y duradero en la historia y la ciencia. Desde la antigua Mesopotamia hasta las mediciones que confirmaron la teoría de la relatividad general de Einstein en 1919, estos fenómenos han inspirado mitos, rituales y descubrimientos científicos.

Este lunes 8 de abril el mundo será testigo de un eclipse solar total, un fenómeno astronómico donde la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultándolo completamente a nuestra vista. Este eclipse será visible en una franja denominada “camino de la totalidad”, que atravesará desde Sinaloa hasta Terranova, cubriendo un ancho de 115 millas (185 kilómetros).

Millones de espectadores en México, Estados Unidos y Canadá presenciarán cómo la Luna oscurece completamente la luz del Sol, un raro espectáculo celestial que no volverá a ser visible en la mayor parte de América del Norte hasta 2044.

Este evento ha generado gran expectación no solo entre la comunidad científica sino también entre el público en general. Ciudades y localidades situadas en la trayectoria del eclipse, como Base Radar (Texas) y Perryville (Missouri), han estado preparándose para recibir a miles de visitantes, organizando diversos eventos y actividades para celebrar este espectáculo.

Muchos de ellos ya ocuparon sus codiciados lugares en distintos rincones de los tres países, y esperan fervientemente cielos despejados a pesar de los pronósticos de nubes a lo largo de la mayor parte de la ruta del esperado eclipse solar total, que el lunes 8 de abril se verá a a lo largo de la costa del Pacífico de México y cruzará hacia Texas y otros 14 estados de EEUU, antes de arribar a Canadá. En algunos puntos de este trayecto, las personas podrán experimentar la oscuridad total durante casi cuatro minutos y medio, mientras que en otras áreas el fenómeno durará apenas un instante.

“He intentado describir cada uno de los eclipses que he visto, y los describo, pero en realidad no se puede describir. No hay ningún fenómeno natural con el que compararlo”, describió en diálogo con The New Yorker el físico Frank Close, profesor de ciencias de Close y autor de Eclipse: Journeys to the Dark Side of the Moon y Eclipses: What Everyone Needs to Know.

A pesar de la imposibilidad de capturar completamente la experiencia en palabras o imágenes, los eclipses solares totales siguen siendo un recordatorio impactante de la grandeza y la misteriosa belleza del cosmos, desafiando nuestras percepciones y comprensión del universo.

A medida que la Luna avanza por el círculo del Sol, los colores cambian a tonos rojos y marrones. “Gran parte de la luz que recibiremos es luz dispersada por la atmósfera a una distancia de 16 a 30 kilómetros”, explicó Close a The New Yorker.

Para ver seis eclipses, el físico utilizó un trozo de cartón del tamaño de una funda de Long Play, con un cuadrado recortado en el centro, cubierto por un cristal oscuro: “Utilicé cinta adhesiva para pegar un trozo de vidrio de soldador”.

El eclipse solar total promete un espectáculo sin igual en América del Norte (noticias.adventistas.org)

A diferencia del de esta oportunidad, los eclipses se suelen dar en lugares remotos, no tanto en áreas tan densamente pobladas. En el artículo Close cuenta que cada fenómeno que presenció fue distinto. Según detalló, en un barco en los Mares del Sur, la luna parecía más negra verdosa que negra, “debido a la luz reflejada del agua”. En el Sáhara, los millones de kilómetros cuadrados de arena actuaban como un espejo, por lo que la oscuridad era menor, y el físico pudo ver el brillo de la tierra que hacía visibles las formaciones de la superficie lunar.

Por su parte, señala que la etimología de eclipse está relacionada con la palabra griega “fracaso”, “irse”, “abandono”. En chino, en tanto, procede del término que también significa “comer”, probablemente, argumenta, una referencia a la milenaria descripción de los eclipses solares que ocurren cuando un dragón consume el sol. “Si la luna es un espejo, durante un eclipse solar es un espejo oscuro y mágico”.

A lo largo de la historia, los eclipses han fascinado y aterrorizado a la humanidad, generando todo tipo de interpretaciones y reacciones. En el año 585 a.C., un eclipse solar llevó a los medos y a los lidios a cesar sus hostilidades y buscar la paz, según relató el historiador Heródoto. Más recientemente, el eclipse del 29 de mayo de 1919 sirvió para realizar mediciones que confirmaron la teoría de la relatividad general de Albert Einstein.

Los eclipses no solo ofrecen oportunidades para la observación y el estudio científico, sino que también brindan momentos de profunda reflexión sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el universo, según indica The New Yorker. Durante un eclipse total, la noche se apodera brevemente del día, revelando estrellas y planetas que normalmente permanecen ocultos a nuestros ojos, y recordándonos la extraordinaria coincidencia que permite que estos fenómenos se produzcan: la proporción entre el tamaño y la distancia de la Luna y el Sol con respecto a la Tierra.

Para Close, el comienzo de un eclipse es como “una declaración del cielo”.

La Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol al mediodía (tiempo.com)

Gran expectativa por el eclipse del 8 de abril

Este fenómeno durará casi el doble y tendrá una audiencia aún más amplia que el eclipse solar total que se extendió de costa a costa en Estados Unidos en 2017.

La Luna cubrirá al Sol durante hasta 4 minutos y 28 segundos, un espectáculo que normalmente se desarrolla en rincones remotos del mundo, pero esta vez pasando por ciudades importantes como Dallas, Indianápolis y Cleveland. Se estima que 44 millones de personas viven dentro de la trayectoria de la totalidad, con otros doscientos millones dentro de 320 kilómetros, lo que garantiza la mayor multitud de eclipses jamás vistos en América del Norte.

Todo depende del clima, por supuesto. El Servicio Meteorológico Nacional proporciona actualizaciones diarias de sus pronósticos de nubosidad a lo largo del camino.

América del Norte no verá otro eclipse solar total de costa a costa durante 21 años.

¿Cuál será la trayectoria del eclipse?

La sombra de la Luna cortará una línea diagonal de suroeste a noreste a través de América del Norte, sumergiendo brevemente en la oscuridad a las comunidades a lo largo de la trayectoria. Ingresará al continente por Mazatlán, México (totalidad entre las 12:07 y las 12:11), y saldrá por Terranova en Canadá. Mientras tanto, 15 estados de EEUU, desde Texas hasta Maine, experimentarán la totalidad, incluidos fragmentos de Tennessee y Michigan. Será una repetición para Cape Girardeau, Missouri, y Carbondale, Illinois, que también estuvieron en una posición privilegiada para el eclipse solar total de 2017.

El eclipse comenzará en Mazatlán, México, y seguirá por Durango; Torreón; y Monclava. Los estados de EEUU donde se visualizará este fenómeno incluyen Texas; Oklahoma; Arkansas; Missouri; Kentucky; Illinois; Indiana; Ohio; Pensilvania; Nueva York; Vermont; New Hampshire; y Maine. El eclipse ingresará a Canadá por el sur de Ontario; seguirá por Quebec; Nuevo Brunswick; la Isla del Príncipe Eduardo; Cabo Bretón; y finalizará en Terranova.

¿Cómo puedo ver de forma segura el eclipse solar?

Si las nubes no se interponen en el camino, los espectadores que tengan gafas de eclipse verán que la Luna comienza a cubrir lentamente el Sol hasta bloquearlo por completo, un período de oscuridad llamado totalidad , durante el cual las temperaturas bajan y la corona del Sol se oscurece.

Durante la totalidad, un fino círculo de brillo rodea la Luna. En este momento, cuando el Sol está completamente oculto, está bien quitarse las gafas y mirar a simple vista. Pero antes y después, unas gafas de eclipse certificadas son imprescindibles para evitar daños oculares.

Las cámaras, binoculares y telescopios deben estar equipados con filtros solares especiales para una visualización segura.

¿Un cometa durante el eclipse?

Durante la totalidad, es posible que puedas detectar un cometa junto con cuatro planetas, si tienes suerte. Júpiter estará a la izquierda del Sol y Venus a la derecha. Saturno y Marte estarán a la derecha de Venus, pero más débiles. Los otros tres planetas del sistema solar estarán en las cercanías, pero serán prácticamente imposibles de ver a simple vista. El cometa 12P/Pons-Brooks pasa cerca de la Tierra, como lo hace cada 71 años. Aún débil, se posicionará cerca de Júpiter durante el eclipse. Pero será necesaria una repentina explosión de polvo y gas para poder ver este llamado cometa diablo sin un telescopio, según Anita Cochran de la Universidad de Texas en Austin. Pero no pierdas el tiempo buscándolo. “Hay mucho que ver y no mucho tiempo”, dijo por correo electrónico.

¿Cuándo ocurrió el último eclipse solar total en EEUU?

Estados Unidos no ha experimentado un eclipse solar total desde el 21 de agosto de 2017, aunque un eclipse solar de “anillo de fuego” cruzó una parte del país en octubre pasado. La Luna estaba demasiado lejos entonces para tapar completamente el Sol, dejando un anillo brillante y ardiente alrededor de nuestra estrella. El dramático “anillo de fuego” se extendió desde Oregón hasta Texas, y cruzó Centroamérica y Colombia, antes de salir por Brasil. Kerrville, Texas, justo al oeste de San Antonio, está nuevamente en el centro del blanco y se espera otra sala repleta.

¿Cuándo es el próximo?

Después del lunes, el próximo eclipse solar total no ocurrirá hasta 2026. Pero rozará la parte superior del mundo, sumergiéndose en Groenlandia, Islandia y España. El próximo, en 2027, atravesará España y el norte de África y durará en su totalidad unos increíbles 6 minutos y medio. Los norteamericanos tendrán que esperar hasta 2033 para ver otro eclipse solar total, pero se limitará a Alaska. En 2044, el oeste de Canadá, Montana y Dakota del Norte tendrán asientos de primera fila. Y en 2045, Estados Unidos volverá a experimentar un eclipse solar total de costa a costa.

¿Cómo puedo ver el eclipse solar si está nublado o llueve?

La NASA ofrecerá varias horas de transmisión por internet y a través de NASA TV a partir de la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, desde varias ciudades ubicadas sobre la franja de totalidad. La agencia espacial mostrará imágenes telescópicas del Sol y habrá participación de científicos y astronautas de la estación espacial. Durante el eclipse, se lanzarán pequeños cohetes desde Wallops Island, Virginia, los cuales contarán con instrumentos científicos y se dirigirán hacia la porción con carga electrónica de la atmósfera cerca de los bordes del espacio, conocida como la ionósfera.

¿Qué esperan aprender los científicos del eclipse solar total?

Los científicos podrán recopilar datos invaluables sobre todo, desde la atmósfera del Sol hasta extraños comportamientos animales, e incluso posibles efectos en los humanos.

Los eclipses solares totales ofrecen “oportunidades científicas increíbles”, dijo la administradora adjunta de la NASA, Pam Melroy, en una conferencia de prensa esta semana sobre el evento celeste.

La agencia espacial estadounidense es una de las instituciones preparadas para el eclipse y planea lanzar los llamados “cohetes sonda” para estudiar los efectos en la atmósfera superior de la Tierra.

Infografías: Marcelo Regalado