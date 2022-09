COVID-19: cuánto tiempo contagian los infectados y cómo saber cuándo aislarse, según la ciencia

La mayoría de las personas no son infecciosas antes de que se desarrollen los síntomas, pero dos tercios de los casos siguen siendo infecciosos cinco días después de que comienzan

La transmisión comunitaria generalizada de SARS-CoV-2 continúa ocurriendo, incluso en poblaciones con altos niveles de inmunidad. La reducción de la transmisión sigue siendo fundamental para la respuesta de salud pública. Sin embargo, a medida que la circulación del virus se vuelve endémica, existe la necesidad de un enfoque pragmático, idealmente limitando, el autoaislamiento en función de la duración de la infecciosidad.

Un nuevo estudio de 57 personas con COVID-19 leve logró estimar cuánto tiempo las personas son infecciosas y cuándo pueden salir del aislamiento de manera segura. La investigación, dirigida por el Imperial College London y publicada en la revista The Lancet Respiratory Medicine, es la primera en revelar cuánto dura la infecciosidad después del contagio natural por COVID-19 en la comunidad.

El equipo de estudio realizó pruebas diarias detalladas desde que las personas estuvieron expuestas al SARS-CoV-2 para ver cuánto virus infeccioso estaban eliminando durante su infección. Los hallazgos sugieren que en las personas que desarrollan síntomas, la mayoría no son infecciosas antes de que se desarrollen los síntomas, pero dos tercios de los casos siguen siendo infecciosos cinco días después de que comienzan.

También sugieren que, si bien las pruebas de flujo lateral (test rápidos) no detectan bien el inicio de la infecciosidad, identifican con mayor precisión cuándo alguien ya no es infeccioso y puede salir del aislamiento de manera segura.

“Al combinar nuestros resultados con lo que sabemos sobre la dinámica de las infecciones de Ómicron, creemos que la duración de la infecciosidad es ampliamente generalizable a las variantes actuales del SARS-CoV-2" (Crisanta Espinosa Aguilar(Cuartoscuro.com)

Uno de los autor del estudio, Ajit Lalvani, director de la Unidad de Investigación de Protección de la Salud de Infecciones Respiratorias del NIHRen Imperial, indicó: “Seguimos de cerca a las personas en sus hogares desde la primera vez que estuvieron expuestas al virus, capturando el momento en que desarrollaron la infección hasta que dejaron de ser contagiosos”.

“Antes de nuestra investigación, nos faltaba la mitad de la imagen sobre la infecciosidad, porque es difícil saber cuándo las personas se exponen por primera vez al SARS-CoV-2 y cuándo se vuelven contagiosas por primera vez. Mediante el uso de pruebas diarias especiales para medir el virus infeccioso (no solo PCR) y los registros diarios de síntomas, pudimos definir la ventana en la que las personas contagian. Esto es fundamental para controlar cualquier pandemia y no se ha definido previamente para ninguna infección respiratoria en la comunidad”.

Además, agregó, “al combinar nuestros resultados con lo que sabemos sobre la dinámica de las infecciones de Ómicron, creemos que la duración de la infecciosidad que hemos observado es ampliamente generalizable a las variantes actuales del SARS-CoV-2 , aunque su ventana infecciosa puede ser un poco más corta. Nuestra evidencia se puede utilizar para informar las políticas de control de infecciones y la orientación de autoaislamiento para ayudar a reducir la transmisión del SARS-CoV-2″.

Si bien las pruebas de flujo lateral (test rápidos) no detectan bien el inicio de la infecciosidad, identifican con mayor precisión cuándo alguien ya no es infeccioso y puede salir del aislamiento de manera segura (REUTERS/Dado Ruvic/Illustrations)

El coautor Seran Hakki, también del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones de Imperial , afirmó: “ya no existe un requisito legal para autoaislarse si da positivo por COVID-19, pero la mayoría de las personas aún quieren aislarse hasta que no contagien. A pesar de esto, falta claridad sobre cómo salir del autoaislamiento de manera segura. Nuestro estudio es el primero en evaluar cuánto dura la infecciosidad, utilizando evidencia de la vida real de la infección adquirida de forma natural. Por lo tanto, nuestros hallazgos pueden informar la orientación sobre cómo terminar con seguridad el autoaislamiento”.

Los especialistas coincidieron en una recomendación que replica Hakki: “Si da positivo por COVID-19 o tiene síntomas después de estar en contacto con alguien con COVID-19 confirmado, debe tratar de quedarse en casa y minimizar el contacto con otras personas”.

Saber cuándo y por cuánto

Estudios previos que estimaron cuánto tiempo alguien es contagioso han basados en tests de laboratorio o han utilizado modelos matemáticos. El nuevo estudio siguió a personas que estuvieron expuestas a alguien con COVID-19 confirmado por PCR en su hogar entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 (virus pre-Alpha SARS-CoV-2 y ondas variante Alpha y mayo-octubre de 2021 (onda variante Delta), incluidos algunos que estaban vacunados y otros que no.

El nuevo estudio siguió a personas que estuvieron expuestas a alguien con COVID-19 confirmado por PCR en su hogar entre septiembre de 2020 y marzo de 2021

Los participantes completaron cuestionarios diarios sobre sus síntomas e hicieron hisopados nasales y de garganta diarios que se enviaron a un laboratorio para la prueba de PCR. Luego, las muestras con PCR positivas se analizaron para determinar si contenían virus infecciosos y qué tan infeccioso era. Los investigadores también completaron 652 pruebas de flujo lateral en las muestras para determinar qué tan precisas eran para identificar el grado real de contagio en comparación con la positividad de PCR.

Se utilizaron muestras de un total de 57 personas, pero no todas se incluyeron en algunos análisis debido a que algunos participantes no compartieron información sobre sus síntomas, algunas no eliminaron virus cultivables y otras eliminaron virus infecciosos antes o después del período de muestreo. Como resultado, se midió la duración de la infecciosidad en 42 personas.

El estudio encontró que la cantidad media general de tiempo que las personas eran infecciosas era de cinco días

Había 38 con fecha confirmada de inicio de síntomas y tres estaban asintomáticas. El estudio encontró que la cantidad media general de tiempo que las personas eran infecciosas era de cinco días. Aunque 24 de 38 personas dieron positivo en una prueba de PCR antes de desarrollar síntomas, esto no indica infecciosidad y la mayoría de las personas solo se volvieron contagiosas después de desarrollar síntomas. Solo uno de cada cinco participantes lo era antes del inicio de los síntomas (7 de 35 casos). Aunque los niveles de infecciosidad se redujeron durante el curso de la infección, 22 de 34 casos continuaron diseminando virus cinco días después de que comenzaron los síntomas, y ocho de estas personas continuaron haciéndolo a los siete días. La orientación actual sugiere que las personas deben tratar de quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas durante solo cinco días.

Para ayudar a comprender cuándo las personas pueden salir del aislamiento de manera segura, los investigadores compararon los niveles de infecciosidad con los resultados de las pruebas de flujo lateral. Descubrieron que la sensibilidad de estas pruebas era baja al comienzo de la infección, pero alta después de los niveles máximos de infecciosidad (sensibilidad del 67% frente al 92%, respectivamente). Esto sugiere que las pruebas de flujo lateral son buenas para detectar cuándo alguien ya no es infeccioso y las pruebas para liberar a las personas del aislamiento pueden funcionar, pero no son confiables para el diagnóstico temprano a menos que se usen a diario.

Los investigadores recomiendan que las personas con COVID-19 se aíslen durante cinco días después de que comiencen los síntomas y luego completen las pruebas de flujo lateral a partir del sexto día

Según sus hallazgos, los investigadores recomiendan que las personas con COVID-19 se aíslen durante cinco días después de que comiencen los síntomas y luego completen las pruebas de flujo lateral a partir del sexto día. Si estas pruebas son negativas dos días seguidos, es seguro salir del aislamiento. Si una persona continúa dando positivo o no tiene acceso a dispositivos de flujo lateral, debe permanecer aislada y, para minimizar la transmisión a otros, solo debe irse el décimo día después de que comenzaron los síntomas.

“El autoaislamiento no es necesario por ley, pero las personas que quieren aislarse necesitan una guía clara sobre qué hacer. Actualmente, el NHS recomienda que, si da positivo por COVID-19, intente quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas durante cinco días, pero nuestros datos sugieren que, en un período de autoaislamiento crudo de cinco días, dos tercios de los casos liberados en la comunidad seguirían siendo infecciosos, aunque su nivel de infecciosidad se habría reducido sustancialmente en comparación con antes en el curso de su infección”, dijo Lalvani.

“La guía del NHS para aquellos con síntomas pero que dan negativo es menos clara sobre cuánto tiempo deben aislarse las personas. Nuestro estudio encuentra que la infecciosidad generalmente comienza poco después de desarrollar los síntomas de COVID-19. Recomendamos que cualquier persona que haya estado expuesta al virus y tenga síntomas se aísle durante cinco días, luego use pruebas de flujo lateral diarias para salir del aislamiento de manera segura cuando dos pruebas diarias consecutivas sean negativas”.

La contagiosidad de una persona es un factor involucrado en la transmisión, junto con los factores ambientales y de comportamiento, como dónde se mezclan y si están muy cerca unas de otras.

