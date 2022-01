Qué tan “potencialmente peligroso” es el asteroide gigante que pasará cerca de la Tierra, según un experto

El asteroide tiene un diámetro de 1.052 kilómetros y pasará a una distancia mínima de nuestro planeta de 0,13 unidades astronómicas (foto: SCIEPRO)

Luego de que se confirmara que este martes 18 de enero, un asteroide de más de 1.000 kilómetro de diámetro pasaría próximo a la Tierra, las redes sociales explotaron de comentarios alarmistas. A esto se le sumó que se trata de un objeto inmenso, con el doble de tamaño de un rascacielos y que tiene una calificación de la NASA como “potencialmente peligroso” en su paso por el espacio. Es por eso que la situación se volvió al menos inquietante.

De acuerdo con datos de los científicos, tiene un diámetro de 1.052 kilómetros y pasará a una distancia mínima de este planeta de 0,13 unidades astronómicas, que equivale a millones de kilómetros. Una unidad astronómica (abreviado como AU o ua) es una unidad de longitud equivalente a unos 149.597.870.700 metros.

Este asteroide recibió la numeración 7482 (1994 PC1) y, su primera visión fue en el año 1974, aunque no se tenía constancia de sus movimientos a lo largo del espacio exterior hasta 20 años después, en 1994. Su próxima visita será dentro de 200 años.

Tiene un kilómetro de diámetro y viaja a una velocidad de 80.000 km/h (foto: UNAM Global)

El astrónomo Diego Bagú, director del Planetario de La Plata explicó a Infobae que los asteroides son muchos de ellos rocas; otros tienen contenido de metal y otros mucho contenido de carbón. “ Este es un asteroide rocoso que tiene un tamaño interesante, un kilómetro de diámetro y va a pasar a escala humana muy lejos, a dos millones de kilómetros de la Tierra; cinco veces la distancia de la tierra a la luna ”.

Además señaló que no representa ningún peligro de impacto ya que la ruta se encuentra bien calculada. “Para calcular la ruta de la órbita del asteroide se utilizaron 874 observaciones. La primera observación fue en 1974 y por eso es que se calculó muy bien la órbita”, agregó Bagú.

Con respecto a la catalogación de la NASA como “altamente peligroso” aclaró que “de los millones de asteroides que hay girando alrededor del sol, estas rocas o varias de ellas, cruzan la órbita de la Tierra. Es decir, la propia órbita del asteroide cruza el camino que hace la Tierra alrededor del sol. A los que cruzan la órbita de la Tierra se los cataloga como potencialmente peligrosos porque puede llegar a ocurrir que justo en el momento en que el asteroide estuviese cruzando la órbita terrestre, la Tierra se encuentre en ese lugar y entonces se produciría un impacto. Obviamente que las probabilidades son pocas ”, dijo

A la pregunta de si con algún asteroide puede ocurrir un impacto afirmó que “sí, por supuesto que puede pasar. En este caso este asteroide se sabe desde el momento en que se lo comenzó a observar que no iba a impactar en la Tierra. Entonces, lo de potencialmente peligroso es una clasificación que se le da a los asteroides que cruzan la órbita de la Tierra, simplemente eso. La posibilidad de impactos acá es nula”, aclaró.

La primera observación fue en 1974 y por eso es que se calculó muy bien la órbita”, dijo Bagú (foto: CNN en Español)

También indicó que existen muchos asteroides de este tipo. De hecho hoy no sólo está pasando este de un kilómetro de diámetro, sino otros tres más, un poco más lejos, a cuatro millones de kilómetros de la Tierra aproximadamente. “Esto lo que indica es que es muy común y en los próximos días también van a haber otros”, afirmó.

No fueron pocos los usuarios que asociaron este hecho con el film No mires arriba y se preguntaron si podría pasar algo similar. La película refleja la vida de dos astrónomos que tienen la responsabilidad de avisar a la humanidad que un cometa destruirá el planeta Tierra.

Para Bagú la película influyó un poco en esta preocupación colectiva. “ Me di cuenta que se habló mucho el tema a través de la película y luego se juntó con lo de esta noticia y se hizo como una especie de combo”, dijo. De todas maneras explicó que muchas veces le consultan por diferentes asteroides y eso se debe a que hay continuamente rocas girando. “Para los astrónomos, esto no es ninguna novedad. De estas rocas hay cada tres o cuatro días. Potencialmente peligrosos hay cientos de miles, lo que no significa que van a impactar con la Tierra. Podrían hacerlo y por eso hay que estar atentos y observar el cielo pero de todos los que se tienen registro de acuerdo a los cálculos, ninguno va a impactar , concluyó.





SEGUIR LEYENDO: