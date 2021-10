“El cerebro miente, pero el cuerpo no”, dijo el biólogo Estanislao Bachrach en el American Bussiness Forum

El biólogo Estanislao Bachrach dijo que a través de los pensamientos se puede "regular lo que se siente". Aconsejó "pensar diferente para sentir diferente"

“La cabeza miente, el cerebro miente, las personas mienten. Pero el cuerpo no miente” , afirmó hoy el biólogo argentino Estanislao Bachrach, quien fue uno de los oradores del America Business Forum - De Latinoamérica al mundo. El experto invitó a los participantes a poner más atención en las emociones y en el lenguaje del cuerpo y explicó por qué esto tiene beneficios para la salud y para tomar mejores decisiones.

Su conferencia terminó con los participantes moviéndose con 5 ritmos musicales para explorar las emociones a través del movimiento. Enfatizó en que hay que darle importancia a las emociones para el cambio.

Bachrach es doctor en Biología Molecular de la UBA y de la Universidad de Montpellier en Francia. Realizó múltiples especializaciones en el extranjero en Liderazgo, Innovación, Inteligencia Emocional y Cambio, una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Coaching de Alto Rendimiento Deportivo de la Unisport School of Management de Barcelona.

Durante el America Business Forum, Bachrach empezó recordando que hace un tiempo salió participó de una conversación sobre el cuerpo científico durante una fiesta en Escocia. ”El cuerpo es una parte que sirve para llevar a mi cabeza a otros lugares, y eso me quedó grabado. Las personas mienten, pero el cuerpo no y de eso vamos a hablar hoy”, afirmó.

"Todo el mundo siente una emoción, pero es difícil definir qué es", dijo Estanislao Bachrach. Las experiencias previas influyen.

“Hoy podemos definir a la mente como pensamientos, y los pensamientos son energía. El cuerpo es materia y casi todo es energía, somos poca masa. ¿Dónde están las emociones en estas partes? Las emociones se originan en la cabeza y viajan al cuerpo, y depende de lo que hagamos con esto se van a quedar ahí o liberar ”, contó.

“Somos energía en movimiento, y como se mueve y el tipo de energía que tenemos depende de nosotros. Cada cuerpo tiene su propia impronta, su autenticidad y su verdad, y el cuerpo no puede mentir”, dijo.

“La tecnología permite a la ciencia medir los pensamientos. Tenemos 50.000 pensamientos por día. Cuando la ciencia se mete adentro de la materia para ver de qué está formada, somos energía. Pero no es la energía cool sino que científicamente somos energía. Las emociones se generan en la cabeza pero se dispersan en el cuerpo. Qué tipo de energía tenemos depende de nosotros”, señaló el divulgador científico.

En un experimento en el mundo, le dieron a las personas pidieron que pinten con colores en función de las emociones que sentían. A pesar de hacerlos en muchas culturas distintas y en edades diferentes, todos coincidían. Las emociones están en el cuerpo, pero aprendemos muy poco. “El rendimiento de lo que hacemos cada día depende del cuerpo. Lo que la biología y otras disciplinas se preguntan por qué hacemos lo que hacemos hoy; por qué nos comportamos de una manera y no de otra”, detalló.

Para Bachrach, un error común es pensar que las situaciones que vivimos son producto de lo que dicen o hacen los otros. Dependen de cómo las reintepretan las personas (Gettyimages)

Bachrach mencionó que es un error pensar que las situaciones que vivimos son producto de lo que dicen o hacen los otros. Pero la ciencia sugiere que depende de “cómo interpretamos las situaciones impacta en las emociones. Se pueden formar círculos virtuosos o viciosos”, afirmó.

“No hay una definición única de emoción. La teoría construccionista define a una emoción con tres elementos: las experiencias pasadas -expresó. Cada vez que vivimos una experiencia similar impacta en cómo nos sentimos hoy. El contexto también impacta: no es lo mismo estar en una familia virtuosa que en una familia tóxica. En tercer lugar, la interocepción, dentro del cuerpo. Esa combinación es lo que hoy llamamos una emoción. Una emoción es la intersección entre cuánta energía tengo y cuán bien o mal la estamos pasando”.

“¿Cuándo sucede una emoción? Es como interpretamos eso que nos está pasando. En este modelo, que viene de la Universidad de Stanford. Mi jefe tiene una cara de enojado. Puedo pensar que me va a echar”, ejemplificó. “Ocurre en la cabeza, pero me pasan sensaciones en el cuerpo. Uno puede no saber leerse o escucharse. Pero el cuerpo pide a gritos que lo escuches”. Con un terapeuta, pareja, amigo, se saca la emoción. Generalmente, “siempre estamos arriba en la cabeza. Es fácil pensar, pero para mucha gente es difícil sentir o expresar la emoción. La trago. Puedo hacerme el que no tiene miedo. Es una supresión de la emoción”, manifestó.

“La gente que suprime las emociones tiene más enfermedades. Muchas veces las emociones se suprimen desde pequeño porque la mamá o el papá te dice no estés triste. La emoción se atasca en el cuerpo y genera malestar y malas decisiones. Mucha gente peregrina buscando respuestas en consultorios médicos. Cuando se habla la emoción, se libera. El poder de la palabra permite expresar lo que siente”, resaltó.

El biólogo recomendó intentar “reintepretar las situaciones para generar un círculo virtuoso. Siempre podés cambiar tu forma de pensar y eso mejora el sentir. También se puede expresar la emoción a través del cuerpo”. Hacer yoga, sacan a pasear al cuerpo, y otras actividades también son útiles. “El movimiento es una gran herramienta por la cual podemos liberar emociones y a veces entenderlas”.

El movimiento, como baile, yoga y otras actividades, puede influir en las emociones y ayuda a entrar en un círculo virtuoso/ EFE/EPA/Alex Plavevski

La charla terminó con una experiencia en la que los participantes primero pensaron una palabra que describiera el presente. Luego entró en el escenario, Brenda Cohen al escenario. Coach ontológio y Rhythms Global Teacher, y escucharon diferentes música con 5 ritmos diferentes. Los participantes se fueron moviendo, y al final se pidió que pensaran cuál era la palabra de su presente. Para uno de los participantes, la palabra inicial había sido “ansiedad” y después del movimiento grupal pasó a ser “felicidad”.

Bachrach se desempeña en la Universidad Di Tella como profesor de Creatividad e Innovación y de Inteligencia Emocional para Líderes. Además, es profesor invitado en universidades de España, Italia y Estados Unidos, como Harvard. En la Argentina, Bachrach codirigió programas de posgrado de Harvard Medical International y de Columbia Business School para América Latina, y fue director de la Licenciatura en Economía Empresarial. Fundó y dirige COCOLAB, una consultora internacional en temas de innovación, educación y cambio. Es miembro activo del board de la ONG Educación Responsable de Uruguay.

El presentador y conferencista Ismael Cala es el anfitrión de lujo del America Bussiness Forum, el periodista es quien se encarga de moderar las entrevistas. “Este es uno de los pocos eventos que no se saltó el año. Estuvimos en febrero del 2020. 18 meses más tarde America Business Forum pudo reorganizarse”, empezó hoy diciendo el periodista. Después del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llegó el turno Juan Sebastián Verón, Ícono del fútbol mundial, entre los 100 mejores de la historia según FIFA.

Le siguen más charlas de Guillermo Coppola, ex manager de Diego Maradona, Pierpaolo Barbieri, fundador del Unicornio UALA y Azucena Arbeleche, Ministra de Economía de Uruguay, entre otros. Para el cierre hay una gran expectativa: todo esta listo para recibir a la diva Susana Giménez que no solo hará un repaso por su exitosa carrera, sino que será premiada como Mujer Ícono de América. Esta entrevista y homenaje marcarán el regreso de la presentadora a la escena pública luego de la pandemia del Covid-19.

El encuentro America Bussiness Forum es una instancia única para entender el tiempo presente y proyectar el futuro, anticipando su impacto en las organizaciones y en la evolución de los roles que ocupa el ser humano en el proceso de generación de valor.

