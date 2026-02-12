América Latina

El vicepresidente de Bolivia denunció al titular de la petrolera estatal por supuesta corrupción

Edmand Lara señaló a Yussef Akly por presuntos contratos con sobreprecio en la compra de petróleo crudo y combustibles

El logo de YPFB junto a trabajadores (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, presentó una denuncia penal contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por presuntos contratos con sobreprecio en la compra de petróleo crudo y combustibles. Lara solicitó que Akly sea encarcelado.

Lara formalizó la demanda ante la Fiscalía departamental de La Paz por delitos como conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado e incumplimiento de deberes. Además, indicó haber accedido a los contratos suscritos con la empresa Trafigura.

Según Lara, “se ha conocido (...) que el presidente de Yacimientos ha firmado contratos con la empresa Trafigura (en los que) se han detectado irregularidades, el sobreprecio de cuatro millones de dólares al mes, lo que significa que en estos tres meses el presidente de Yacimientos y sus cómplices le han robado al país 12 millones de dólares”.

Lara también declaró: “Ese corrupto del presidente de Yacimientos tiene que responder y devolver hasta el último centavo, y tiene que entrar preso, y pido que el presidente (Rodrigo Paz) de una vez se ponga los pantalones y tome decisiones”.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara (EFE/Luis Gandarillas)

El caso se hizo público luego de que el diputado Carlos Alarcón, de la Alianza Unidad, solicitó un informe al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para aclarar el presunto sobreprecio en la compra de petróleo crudo y combustibles a Trafigura.

Por otro lado, la petrolera estatal difundió un comunicado en el que sostiene que “no existe hasta la fecha ningún contrato firmado con la empresa Trafigura” y afirma que bajo la actual gestión de YPFB “cada adquisición y contrato se hace de forma responsable, transparente y legal”.

El comunicado añade: “Lamentamos que versiones tendenciosas intenten dañar a la empresa más valiosa de Bolivia. Hacer eso, es dañar al conjunto de los bolivianos, es dañar su patrimonio”.

Lara aseguró que la denuncia penal incluye “como prueba” los contratos que Akly “ha firmado”, por lo que considera que se trata de “un delito”.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz (Foto AP/Matías Delacroix)

La relación entre Paz y Lara se mantiene tensa desde la segunda vuelta electoral, ya que Lara denuncia haber sido marginado del Gobierno, al que critica y acusa de supuesta corrupción tras declararse “de oposición constructiva”.

Paz promulgó un decreto que le permite gobernar mediante instrumentos digitales cuando esté fuera del país, lo que significa que no requiere transferir el mando temporal a Lara.

En diciembre pasado, Lara respaldó las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el retiro de la subvención a los combustibles y manifestó que “los tiranos van a caer”.

El vicepresidente ha protagonizado otras controversias, entre ellas, acusar a Paz de “corrupto” y afirmar que “no vale un peso”.

