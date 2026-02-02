América Latina

Una encuesta reveló que el 81% de los chilenos está a favor de expulsar a todos los inmigrantes irregulares

Aunque respaldan esa iniciativa de José Antonio Kast, presidente electo, también creen que hay que regularizar a los que tengan un empleo formal

Decenas de migrantes, principalmente venezolanos, regresan a Arica tras tratar de salir de Chile -sin éxito- hacia Perú.

La última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem, publicada la noche de este domingo, arrojó que el 81% de los chilenos aprueba la idea de expulsar a todos los inmigrantes irregulares del país. En paralelo, un 74% estuvo a favor de promulgar una ley que estipule penas de cárcel a quienes entren a territorio nacional de manera ilegal.

Sin embargo, el sondeo también reveló que un 61% de los encuestados está de acuerdo con regularizar a aquellos inmigrantes que demuestren haber logrado un trabajo formal.

En la misma línea, el 60% dijo creer que el arribo de inmigrantes es positivo para el arte y la cultura, pero un 70% también aseguró que su presencia es mala para la economía.

Asimismo, el 79% sostuvo que el nuevo gobierno debería tener una política que levante aún más las barreras a la inmigración, mientras que un 56% dijo respaldar la idea de cerrar definitivamente las fronteras para quienes intenten ingresar por pasos no habilitados.

¿De qué manera? Un 59% aseguró que la mejor medida es mediante el aumento del contingente militar, mientras que un 40% dijo que con “mas tecnología”. En paralelo, el 22% cree que lo mejor es construir un gran muro divisorio, y el 11% cree que basta con abrir una zanja.

José Antonio Kast Kast se reunió con Nayib Bukele al cierre de su gira por Centroamérica.

Gira de Kast por Centroamérica

Tocante a la reciente gira por Centroamérica del presente electo, José Antonio Kast, el 88% de los entrevistados dijo haberse enterado por la prensa de ella y un 67% la evaluó positivamente. En tanto, un 38% respondió que la reunión más importante que tuvo fue con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, mientras que el 27% dijo creer que la cita más relevante fue con el presidente brasileño Lula da Silva.

Por otra parte, un 57% (+2 respecto a semana pasada) aseguró que al país le irá mejor bajo la administración de Kast, el 22% cree que le irá regular y el 18% (-3) que al país definitivamente le irá mal.

Respecto a la gestión presidencial de Gabriel Boric, un 37% (+3) aprobó su labor y un 56% (-3) la desaprobó, por lo que el mandatario cerró el mes de enero con un promedio de 36% de aprobación y 58% de desaprobación.

Finalmente, ante la pregunta sobre cuál había sido la noticia más importante de la semana pasada, un 55% dijo que fueron los incendios que arrasaron con miles de hectáreas el sur del país y dejó un saldo de 21 personas fallecidas en las regiones del Bío Bío, Ñuble y La Araucanía.

Cabe señalar que para la elaboración de este sondeo se entrevistaron de manera telefónica a 702 personas.

