Un diputado chileno ayudó a vecinos a detener a un delincuente y todo quedó en video

El parlamentario incluso evitó que le dieran una golpiza al antisocial.

Aplausos sacó el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Álvaro Carter, quien tras presenciar un robo desde su automóvil no dudó en bajarse y perseguir al ladrón, al que logró reducir junto a otros vecinos. El encomiable hecho sucedió este jueves en la comuna santiaguina de La Florida y todo quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

Todo ocurrió cuando Carter se percató de que un delincuente acababa de robarle el teléfono celular a una señora, en la esquina de Av. La Florida con calle Del Prado. Al ver que el malhechor se daba a la fuga corriendo, junto a su conductor descendió del vehículo y fue el primero en abalanzarse sobre él y detener su huida.

De inmediato otros dos vecinos llegaron para ayudarle a reducir al sujeto y hay que destacar que apenas comenzaron a golpear al ladrón, fue el parlamentario quien calmó los ánimos e impidió que le dieran una golpiza. Cuando llegaron los Carabineros, se lo llevaron con viento fresco hasta la comisaría.

Otro vecino grabó todo el incidente y fue el hermano del parlamentario, el alcalde de esa misma comuna, Rodolfo Carter, quien compartió el registro audiovisual a través de su cuenta de X.

“Vecina es asaltada por un delincuente, y este es detenido y reducido por un grupo de ciudadanos que van en auxilio de la víctima , entre ellos el Diputado Álvaro Carter. Nada que decir, orgulloso de tener un hermano así de jugado”, publicó el edil.

"Es mi deber como ciudadano el de ayudar a combatir a estas lacras", dijo combativo el parlamentario.

Por su parte, el héroe de la jornada señaló que “la violencia se está tomando nuestro país. Hoy, en el recorrido por las comunas que represento, participé en una detención ciudadana, porque sentí impotencia al ver a una víctima sufriendo. Y también es mi deber como ciudadano el de ayudar a combatir a estas lacras. No podemos retroceder ni un centímetro, son ellos o nosotros, y no me pierdo ni un segundo en eso”.

De pasadita, tiró un dardo al Gobierno de Gabriel Boric. “Quiero agradecer a Carabineros de Chile, que ayudó rápidamente y se llevó detenido a este delincuente. Ojalá el Gobierno entendiera que ha fracasado en su política de seguridad y que hay miles de chilenos con miedo. Espero que el Presidente y sus ministros hagan la pega, porque en un país normal, lo que pasó hoy no debería haber sucedido”, remató, según consignó Emol.