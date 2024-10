Las tres maniobras del ex subsecretario de Interior chileno para adelantarse a la denuncia por violación

Manuel Monsalve pidió a la Policía de Investigaciones diversas diligencias, previo a conocerse la denuncia.

Este miércoles se llevó a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de cautela de garantía del ‘Caso Monsalve’, en el que la defensa conoció los hechos por los cuales se investiga al ex subsecretario de Interior, quien renunció hace una semana acusado de abuso sexual y violación por una subalterna de 32 años, desatando la mayor crisis política en lo que va del Gobierno de Gabriel Boric.

En la cita, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, reveló al menos tres maniobras calificadas como “irregulares” que la ex autoridad habría realizado previo a que se conociera la denuncia, a saber:

El celular

La primera apunta directamente a la Policía de Investigaciones (PDI), puesto que Manuel Monsalve pidió a su área de Inteligencia que realizara peritajes a su teléfono celular, cuestión que es ilegal. Además, tras el allanamiento a su domicilio, otros tres dispositivos fueron incautados.

Según una nota de La Tercera, Monsalve entregó a la policía un celular el viernes 11 de este mes -antes de iniciarse la investigación-, el que le fue devuelto una vez revisado. Ese mismo teléfono fue el que entregó al Ministerio Púbico el martes 15 de octubre, pero la Fiscalía pidió la semana pasada una nueva orden de allanamiento al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, puesto que sabían que había otros dispositivos en su poder.

Dicho allanamiento se concretó el viernes 18, y aunque los detectives buscaban dos celulares, finalmente encontraron tres, incautándolos todos. Ello provocó un reclamo de la abogada defensora, María Inés Horvitz, quien aseguró que el decomiso del tercer celular no estaba contemplado en la orden de entrada y registro original, por lo que presentó un recurso de amparo y una denuncia de ilegalidad en contra el Ministerio Público y la PDI.

La abogada querellante señaló que Monsalve será imputado por varios delitos, amén del abuso sexual y la violación.

Las gestiones “sigilosas”

El persecutor dejó en evidencia además que hubo diligencias de la PDI que fueron ordenadas por Monsalve. “Lo que nosotros sabemos es que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia, ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado”, señaló Armendáriz.

Según el fiscal, el ahora suspendido militante del PS “ordenó llevar adelante diligencias con sigilo”, para contactar a la denunciante, las que “llegaron al círculo íntimo de la víctima”. “Y el primer detective que habló con la víctima, fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas por parte del imputado. Se acercaron a su departamento”, detalló.

“El imputado Monsalve les señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la PDI, que él les pidió que se acercaron a la víctima”, agregó.

Debido a ello, Armendáriz sostuvo que “por un lado, tenemos una persona de peso en un delito en un contexto de la esfera de la sexualidad de una persona, que es subordinada suya, y que lleva adelante actuaciones que podrían significar pérdida de evidencias”.

La revisión de cámaras

El tercer hecho investigado dice relación con la revisión de cámaras del hotel que el propio Monsalve reconoció haber hecho al presidente Gabriel Boric.

“El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel”, confirmó el mandatario el viernes 18, en una bullada conferencia de prensa que incluyó un fuerte reto a una asesora comunicacional.

“Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”, añadió Boric.

Finalmente, el fiscal Xavier Armendáriz aseguró que el defenstrado ex subsecretario le aseguró no tener recuerdos de lo ocurrido aquella noche. “Me gustaría decir que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado”, declaró Monsalve.

“Van a ser varios los delitos por los que nos vamos a querellar”

María Elena Santibáñez, la nueva abogada querellante, señaló a la prensa una vez terminada la audiencia que “hoy se habló de varios hechos de los que no se tenía noticia y que nos hace pensar que van a ser varios los delitos por los cuales nos vamos a querellar”.

Sin embargo, “tienen que declarar testigos, vamos a pedir diligencias nosotros al Ministerio Público, queda bastante”, aseguró.

Tohá y Monsalve eran la dupla encargada de combatir la crisis de seguridad y delincuencia que afecta a Chile.

Gobierno “golpeado”

El caso ha impactado fuertemente al Gobierno de Gabriel Boric y la última encuesta Cadem ya reveló una fuerte baja en la aprobación del mandatario y casi todos los miembros de su Gabinete. Este miércoles, la ministra de Interior, Carolina Tohá - superior directa de Monsalve -, aseguró que el Gobierno está “golpeado” y con “mucha rabia”.

“Ciertamente nos sentimos muy golpeados por esto, sentimos mucha rabia por lo que hemos ido conociendo todos los días”, reconoció.

Sin embargo, indicó que “estamos aquí para trabajar, sea cuáles sean los sentimientos que tenemos, y para que eso no nos distraiga y no perdamos la templanza que en esta tarea de la seguridad es tan importante. Estamos sintiendo muchas cosas, efectivamente, pero tendremos que lidiar con ellas”, remató.