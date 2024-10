Un dirigente de Colo Colo les habría pedido a los jugadores del club renunciar a la Selección de Chile

Carlos Palacios pidió dejar a 'La Roja' y las críticas arreciaron

Continúan los coletazos tras la abrupta salida del delantero colocolino Carlos Palacios de la Selección Nacional chilena. ‘La Joya’ pidió ser liberado el sábado debido a “problemas personales”, desatando las críticas de la afición deportiva y este lunes, una nota del diario El Mercurio aseguró que su bajada tendría directa relación con un telefonazo de un alto dirigente de ‘Blanco y Negro’, quien habría intentado boicotear al combinado nacional dirigido por Ricardo Gareca.

Todo esto, mientras el campeonato nacional se encuentra al rojo vivo, con Colo Colo a solo un punto del líder, la Universidad de Chile.

El boicot

Según reza el mentado artículo, “el viernes por la tarde, un importante dirigente de Blanco y Negro llamó a los jugadores de Colo Colo - Brayan Cortés, Lucas Cepeda, Esteban Pávez y Carlos Palacios - para pedirles que abandonaran la concentración” del equipo de todos los chilenos.

Ello, “debido a que la ANFP no había querido postergar el compromiso ante Unión La Calera del 16 al 30 de octubre. (El llamado) Solo encontró respaldo en ‘La Joya’”, sostuvieron.

Cabe señalar que la Selección Nacional se medirá esta jornada con Colombia de visita, mientras que los albos enfrentarán este miércoles a Unión La Calera, por lo que si Carlos Palacios sale a la cancha, de seguro habrá más polémica.

Arturo Vidal volvió a cuestionar a Ricardo Gareca luego de caída de Chile ante Brasil en Santiago (Créditos: Getty Images)

Arturo Vidal defendió a Palacios

Tras la decisión de Palacios, las críticas de los hinchas, comentaristas y hasta de los propios jugadores de ‘La Roja’ no se hicieron esperar. El delantero Eduardo Vargas posteó en sus redes sociales que “yo no me bajo del barco”, y Patricio Yáñez, ex jugador y comentarista, aseguró en Radio Agricultura que Vargas habría tratado de “cagón” en su cara a Palacios.

Sin embargo, Arturo Vidal salió en defensa de su compañero de equipo en Colo Colo y también desde su cuenta de Instagram señaló que “sabemos que el fútbol permite que muchos hablen, pero serán pocos los que conozcan la verdad, hoy estamos contigo Carlos Palacios. Te quiero mucho hermano y acá estamos para ti y tu familia. El pueblo albo está contigo, y lo que necesites ahí estaremos”.

Por su parte, Ricardo Gareca se refirió a la situación de ‘La Joya”, en la previa del duelo contra Colombia: “Él no explicó las cuestiones personales (...) Lo de Carlos se podría decir, fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? No puedo extenderme más que eso”.

Tocante a cuáles fueron los problemas aludidos por Palacios, el cuestionado DT argentino indicó que “cuando son cuestiones personales, más de eso no me meto. Yo le comuniqué a los muchachos al día siguiente la decisión de Carlos y nada más. El grupo lo tomó bien, más allá de que bueno, estábamos con un viaje encima. Son cuestiones personales, cuando uno aduce a eso, queda como algo muy privado”.

Además, reveló que Palacios no renunció ante él, sino ante el preparador físico: “No hablé yo con él, porque le habíamos dado para que pasen con la familia a almorzar y la cena y a las 23:00 para dormir. Yo tenía a mis hijos, nietos en mi casa y ya tenía todo organizado para llegar a las 23:00. Carlos había pedido para irse un poco antes. Él tenía una determinada urgencia, mandé al preparador físico Néstor Bonilla a hablar con él, pero siempre al tanto de todo”.