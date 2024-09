El gobierno de Arce acusa a Evo Morales de usar un vehículo vinculado a una mujer sentenciada por narcotráfico

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, presentó en conferencia de prensa información sobre el vehículo que se transporta Evo Morales Foto: Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, acusó a Evo Morales de utilizar un vehículo vinculado al narcotráfico durante la marcha que el expresidente lidera para protestar contra el Gobierno y reclamar la habilitación de su candidatura para las elecciones de 2025.

Según información presentada por Del Castillo en conferencia de prensa, se trata de una vagoneta blanca marca Toyota 4Runner modelo 2024 que está valuada en 90 mil dólares. El registro propietario del vehículo está a nombre de Tania N.Y., una joven de 21 años cuya madre fue sentenciada en 2015 por un caso de narcotráfico.

Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la madre de la dueña de la vagoneta fue encontrada el 28 de julio de 2005 en posesión de 1,2 kilos de cocaína distribuida en tres paquetes de zapatos. Diez años más tarde la mujer -de oficio costurera- fue sentenciada, pero estuvo presa solo dos meses porque fue beneficiada en un proceso de amnistía. “No estuvo ni dos meses en la cárcel y años más tarde su hija tiene una vagoneta valuada en cerca de 90 mil dólares americanos. ¿Quién era el presidente en ese momento? Creo que es de conocimiento de todo el pueblo boliviano y de mundo entero”, afirmó Del Castillo.

El ministro de Gobierno informó que se abrió una investigación contra la propietaria del vehículo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El cuarto tramo de la marcha liderada por Evo Morales inició con una misa en la localidad de Patacamaya. Foto: Radio Kawsachun Coca

Tras la denuncia de Del Castillo, el líder cocalero no negó la utilización del vehículo ni la propiedad del mismo. “Yo no tengo movilidades, tengo ayuda”, manifestó en conferencia de prensa y dijo que las acusaciones apuntan a perjudicar la marcha. “Me ha sorprendido (la denuncia). Hace dos o tres días (yo) era golpista, ahora insinúa que soy narcotraficante”, ironizó Morales sin dar más explicaciones.

No es la primera vez que el expresidente es visto en ese vehículo. Según Del Castillo, Evo Morales llegó en la misma vagoneta al Tribunal Supremo Electoral en La Paz el pasado 10 de julio, cuando participó en una cumbre de organizaciones políticas.

La marcha avanza y el Gobierno llama al diálogo

Este viernes inició el cuarto tramo de la marcha de Evo Morales y sus seguidores para protestar contra la gestión de Gobierno, la crisis económica y reclamar la habilitación de su candidatura a la Presidencia. Tras una jornada sin incidentes, la columna partió a primera hora de la mañana de la localidad de Patacamaya y tiene previsto llegar hasta Ayo Ayo, en un recorrido de 25 kilómetros.

En la víspera, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, convocó al expresidente a una mesa de diálogo este viernes al finalizar la tarde en el Ministerio de Educación en La Paz, con el objetivo de frenar la movilización y evitar que se repitan episodios de violencia como el ocurrido entre marchistas y simpatizantes del Gobierno en Vila Vila el martes, que dejó 17 heridos según la Defensoría del Pueblo.

La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, en una rueda de prensa. Foto: ABI

“Esperamos que mañana (viernes) Evo Morales asista al diálogo y deje de lado sus planes que están poniendo en riesgo no solo la estabilidad del pueblo, sino la vida de bolivianos y bolivianas”, señaló Prada. Sin embargo, al iniciar el cuarto tramo el expresidente manifestó que no se referirá a la invitación del Gobierno porque no ha recibido “nada oficial”.

La denominada “Marcha para Salvar Bolivia” se estima que arribe a la sede de Gobierno el lunes 23 de septiembre. El jefe del MAS indicó que entrarán por cuatro puntos: por la zona del lago Titicaca, por los Yungas, por El Alto y por Río Abajo.