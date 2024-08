Michael Jackson será candidato a concejal en las próximas elecciones chilenas

El Michael Jackson chileno postulará a concejal por la comuna de Tucapel y es tío de Giorgio Jackson, quizás el mejor amigo del presidente Boric.

El último fin de semana de octubre, millones de chilenos deberán asistir a las urnas para elegir en las próximas elecciones municipales -con voto obligatorio- a nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros. Y aunque varios de los candidatos han llamado la atención por su preeminencia o por venir del mundo del espectáculo, hay uno cuya coincidencia de nombre ha causado sorpresa y, por qué no decirlo, más de una carcajada.

Imagine entonces que usted saca su lápiz pasta azul, desenrolla las papeletas con los cientos de postulantes, busca la comuna de Tucapel y se encuentra con que Michael Jackson se postula como candidato a concejal por esa comuna, ubicada a poco más de 500 kilómetros al sur de Santiago, en la región del Bío Bío. ¿Votaría por él?

Pero no, no se trata del “Rey del pop”, sino de Michael Ian Jackson Salinas, vecino que se desempeña como presidente del Comité de Riego de la localidad de Polcura y militante hace más de diez años de Renovación Nacional, quien se ha hecho conocido en la zona por su labor como dirigente y claro, por su particular nombre.

Nacido en Viña del Mar en mayo de 1960, tiene 64 años, dos más que Michael Joseph Jackson, el artista de infancia dura y fama mundial que nació un 29 de agosto de 1958. Además, es tío del exministro de Estado, Giorgio Jackson Drago, militante del Frente Amplio, exSecretario General de la Presidencia del actual gobierno y, probablemente, el mejor amigo del presidente Gabriel Boric.

El presidente distrital de RN, Edgard Sandoval, confirmó la noticia al portal El Contraste: “es militante de hace muchos años de Renovación Nacional en Tucapel, específicamente de Polcura”, señaló.

“Estamos contentos y felices de patrocinar su candidatura porque es una persona que cuenta con la expertise técnica, el tiempo necesario y la fuerza y energía para hacer del cargo de concejal un gran cargo”, complementó.

En las redes sociales de la Municipalidad de Tucapel es posible apreciar una publicación donde Michael Jackson Salinas se reúne en julio pasado con el alcalde, Jaime Veloso. En esa oportunidad, le pidió apoyo para regularizar los derechos de agua de los agricultores que utilizan el canal.

¿Cuándo son las próximas elecciones municipales?

Tras varios meses e intensas tratativas, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó el proyecto de ley que establece las restricciones, obligaciones y multas para las próximas elecciones municipales que se realizarán el último fin de semana de octubre próximo en todo el país.

La iniciativa - que incluye el veto presidencial que repuso la multa a quienes no sufraguen - fue aprobada por 138 votos a favor y 2 en contra y decreta que las votaciones se realizarán en dos días - sábado 26 y domingo 27 de octubre -, pero solo el domingo será un feriado irrenunciable.

Sin embargo, votar es mandatorio, y se fijó una multa de unos $33 mil (USD 35), la que será emitida por los Juzgados de Policía Local. La buena noticia es que en esta oportunidad no habrá Ley Seca, por lo que los expendios de bebidas alcohólicas podrán funcionar con total normalidad.

El sábado 26 el comercio podrá funcionar con normalidad, pero el domingo 27, debido a que se decretó feriado irrenunciable de segunda categoría, solo podrán abrir sus puertas al público los supermercados, grandes tiendas de retail y aquellos locales que funcionen fuera de centros comerciales o malls, que deberán permanecer cerrados.

Quienes sí podrán trabajar como lo hacen a diario serán los dueños de sus propios locales comerciales, o sus familiares directos.

No olvidar que ese día, los votantes deben llevar su propio lápiz pasta azul para emitir el voto.