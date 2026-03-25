Incautan más de 150 kilos de cocaína procedente de Colombia en aeropuerto de República Dominicana

La DNCD decomisa 153,75 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de Punta Cana, procedente de Medellín, Colombia. (Foto: EFE/Orlando Barría/ Archivo)

Un procedimiento en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana concluyó con el decomiso de 153,75 kilogramos de cocaína distribuidos en 150 paquetes, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El hallazgo se produjo luego de que los equipos de rayos X detectaran imágenes irregulares en cuatro maletas provenientes de Medellín, Colombia.

La intervención se llevó a cabo sin que los equipajes hubieran sido reclamados por pasajeros, hecho que motivó a las autoridades a abrir una investigación sobre la autenticidad de los tickets adheridos a las maletas y su posible vínculo con el tráfico desde la ciudad colombiana.

De acuerdo con información recogida por Diario Libre, la DNCD precisó que la droga estaba cuidadosamente forrada con fundas plásticas y cinta adhesiva, lo que dificultaba su localización por métodos manuales.

La tecnología empleada permitió identificar el contenido sospechoso, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó el peso y la naturaleza del cargamento, validando así la magnitud del decomiso.

En el operativo participaron miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), bajo la coordinación del Ministerio Público. Las entidades implicadas trabajan en conjunto para esclarecer la procedencia y el destino final de la droga, así como identificar a los responsables detrás de la operación.

El hallazgo de droga se realiza gracias a equipos de rayos X que detectan imágenes irregulares en cuatro maletas sospechosas. (Foto: EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana/ Archivo)

La DNCD informó que “los equipajes no habían sido reclamados por pasajeros”, lo que abre nuevas líneas de investigación centradas en el proceso de etiquetado y la posible suplantación de identidad en los boletos de equipaje.

Las autoridades subrayaron que mantienen estrategias reforzadas de interdicción en aeropuertos, puertos, costas y fronteras de todo el país. El objetivo es combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional, mediante acciones coordinadas y el uso de tecnología avanzada en los puntos de ingreso y salida.

El hecho representa un nuevo episodio en los esfuerzos de la República Dominicana por frenar el tráfico ilegal de sustancias, con la colaboración activa de diferentes organismos de seguridad y justicia.

Decomisos en costas dominicanas refuerzan la lucha antidrogas

A inicios de esta semana, las autoridades dominicanas también anunciaron la incautación de 564 paquetes de presunta cocaína frente a las costas de Barahona, sumando un golpe más a los recientes decomisos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lideró la operación, que resultó en la captura de cinco personas tras una extensa persecución que involucró medios marítimos, aéreos y terrestres.

El operativo se desarrolló con la participación de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), el Ejército (ERD) y agencias de inteligencia, bajo la supervisión directa del Ministerio Público.

La intervención permitió la incautación de una lancha de siete metros de eslora, un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza y una pistola con cargador, así como otras pruebas recogidas en la escena.

Las autoridades refuerzan estrategias de vigilancia y cooperación interinstitucional para enfrentar el crimen organizado en República Dominicana. Foto: EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana/ Archivo)

Durante la persecución, los ocupantes de la embarcación intentaron evadir a las autoridades arrojando parte del cargamento al mar y encallando la lancha en la playa San Rafael. Los paquetes confiscados fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el peso exacto de la sustancia, mientras la investigación sigue abierta para identificar a otros posibles miembros de la red criminal.

La DNCD explicó que estas operaciones buscan desarticular estructuras criminales que operan desde la región Este del país, utilizando embarcaciones rápidas provenientes de la costa suramericana para ingresar grandes volúmenes de droga en República Dominicana. Las acciones recientes reflejan el enfoque de las autoridades en reforzar la vigilancia y la cooperación interinstitucional para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad organizada.

Hasta el momento, la investigación permanece abierta y se orienta a localizar a los cómplices que facilitaron la llegada y el transporte de la droga en territorio dominicano. El despliegue conjunto entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales evidencia la prioridad otorgada por las autoridades a la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el país.