Un sector del oficialismo en Uruguay propuso que vivir en la calle sea considerado delito y generó polémica

El equipo del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay durante un conteo de la población que vive en la calle. (Foto: Mides).

Uruguay está a tres meses de las elecciones nacionales y parlamentarias, y los sectores políticos comienzan a poner énfasis en algunas propuestas de campaña. El Herrerismo, un miembro histórico del Partido Nacional, le propuso al candidato a presidente Álvaro Delgado que dormir en la calle pase a ser un delito, pero el planteo no fue bien recibido por los integrantes de la fuerza política.

El Herrerismo pretendía que la candidata a la Presidencia por el Partido Nacional fuera Laura Raffo, pero perdió con distancia las elecciones primarias del 30 de junio. Tras su victoria, Delgado anunció que el coordinador de su programa, Agustín Iturralde, se reuniría con los técnicos de otros sectores para formar un programa único.

Este fin de semana la fórmula presidencial del Partido Nacional, encabezada por Delgado, fue al Congreso Nacional del Herrerismo y sus referentes pusieron varias propuestas sobre la mesa. Luis Alberto Heber, un referente del sector y ex ministro del Interior, presentó las ideas en materia de seguridad. El actual senador planteó que la prohibición de dormir en la calle debería dejar de ser una falta y pasar a ser un delito que esté penado con tareas comunitarias.

Luis Alberto Heber presentará un proyecto de ley para que sea delito vivir en la calle

“Queremos tener la posibilidad de ayudar a la gente que está en situación de calle, que la estamos atendiendo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y trabajando en la salud mental o adicciones, pero también tenemos que pensar en el vecino. El vecino no puede más con la gente que está viviendo en la puerta de su casa o su comercio, haciendo allí sus necesidades”, explicó Heber en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

“Tenemos que defender al vecino, además de tratar a la persona porque por algo está allí en esa situación. Creemos que la prohibición mediante establecer no como falta sino como delito para quien duerma en la calle a cualquier hora lleva a que la Policía y el juez le puedan dar tareas comunitarias y no pueda dormir en la calle”, agregó.

Heber señaló que lo que se busca evitar es que haya hechos violentos en la calle y que las personas terminen haciendo “justicia por mano propia”. “El vecino tiene que ser defendido en el derecho a que no duerman en su casa. Ha crecido el trabajo del Mides con la gente en situación de calle, pero no alcanza porque la gente está harta”, planteó el ex ministro.

El precandidato a presidente del Partido Nacional no avala la propuesta de que sea delito vivir en la calle (EFE/ Gastón Britos)

La propuesta fue descartada por Delgado y otros integrantes del Partido Nacional. La directora de Protección Social del Mides, Fernanda Auersperg, se desmarcó del planteo. “No va en la línea de lo que ha sido toda la gestión de estos años, de atender las causas, de trabajar en articulación con el resto de los organismos, de trabajar en prevención, de diversificar las respuestas tratando de que cada vez adhieran más personas que duermen en la calle”, dijo la funcionaria en una rueda de prensa.

Auersperg sostuvo que ha participado de la coordinación programática de Delgado y aseguró que esa idea “no está prevista” en el programa. La directora recordó que ya existe la Ley de Faltas, que se aplica cuando hay una persona durmiendo en la puerta de una cosa o que está molestando. También está vigente la Ley de Hospitalización Involuntaria, que permite internar a quienes viven en la calle y son adictos a las drogas.

Luego de que su propuesta sea desestimada, el ministro Heber informó a La Diaria que presentará un proyecto de ley que tipifique este delito. “Lo llevo como un proyecto para solucionar un reclamo permanente de los vecinos de todo el país, pero especialmente de Montevideo”, aseguró.