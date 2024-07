Los candidatos a presidente de Uruguay manifestaron su preocupación por la elección en Venezuela pero el Frente Amplió no firmó

De izquierda a derecha, los candidatos a la presidencia de Uruguay por los oficialistas Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; Partido Nacional, Álvaro Delgado; Partido Colorado, Andrés Ojeda y Partido Independiente, Pablo Mieres (Archivo/EFE/ Alejandro Prieto)

Los cuatro candidatos del oficialismo de Uruguay firmaron una declaración sobre las elecciones en Venezuela de este domingo, en el que aseguran que los comicios “no garantizan un proceso democrático” porque hay algunos obstáculos, como presos políticos y exiliados. El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, fue invitado a aprobar la declaración, pero se negó por tener algunas diferencias.

La iniciativa surgió con el impulso del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y tuvo el respaldo de los tres postulantes de los partidos que integran la coalición de gobierno: Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente).

El texto tiene cuatro puntos. El primero cuestiona las “condiciones de las elecciones del próximo domingo”. “Hay exiliados, presos políticos, hostigamiento a la oposición y la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado”, describen y concluyen que así no está garantizado “un proceso democrático”.

Los candidatos del oficialismo uruguayo Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda, durante la firma de un documento que rechaza el plebiscito sobre seguridad social (@AlvaroDelgadoUy)

“No obstante, (los candidatos) entienden que existe todavía la oportunidad para avanzar en un proceso de democratización en Venezuela a través de las urnas, si se cumplen las condiciones de un acto eleccionario pacífico, sin interferencias, transparente y con las garantías propias de un proceso eleccionario democrático”, agrega la declaración, en su segundo punto.

Los postulantes por el oficialismo uruguayo consideraron “imprescindible” que se permita “el ejercicio libre del voto del pueblo en las urnas y que se determine el resultado con transparencia”, añaden.

Delgado, Ojeda, Manini Ríos y Mieres piden –en el cuarto punto– que el gobierno venezolano acepte el resultado en caso que sea adverso y “se comprometa a una transición sin obstáculos, ordenada y pacífica”.

Álvaro Delgado, candidato a presidente de Uruguay

El candidato del Frente Amplio explicó este jueves por qué no firmó el documento. Orsi dijo que compartía “el espíritu” de la declaración, pero que sugirió una “alternativa a la redacción de dos de los cuatro puntos”. El postulante pretendía una redacción “un poco distinta” del primer y el cuarto punto, para que sean más genéricas. El candidato de la izquierda uruguaya devolvió el primer borrador, pero luego no tuvo respuesta. Sus diferencias –aclaró– eran con la “redacción” y no con el “enfoque”.

El frenteamplista no estuvo de acuerdo en que se mencionaran nombres en la declaración y consideró que se podría “decir lo mismo”, pero de otra manera.

“Compartimos el espíritu y eso es lo importante para la población. Todos coincidimos que las elecciones tienen que ser limpias, todos tienen que correr en la elección, no puede quedar nadie a un costado y todos esperamos que quien pierde acate el resultado”, señaló Orsi, al ser consultado en una conferencia de prensa.

La líder opositora María Corina Machado subida en un camión durante el acto de cierre de campaña de la candidatura presidencial de Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix)

El candidato a presidente dijo que le preocuparon la amenaza de Nicolás Maduro respecto a que habría un “baño de sangre” si no gana las elecciones presidenciales. “Es una alerta a la que todos debemos prestar atención”, declaró.

Consultado sobre si hay garantías en estas elecciones, Orsi dijo que el asunto “es complejo” y lamentó que algunos países retiren a sus observadores. “No son buenas señales. Ojalá transcurra todo de la mejor forma posible para los intereses de la población venezolana”, declaró.

Orsi se refirió también a las declaraciones de Lula da Silva. Tras la referencia al “baño de sangre”, el presidente de Brasil le envió un mensaje a Maduro: “Debe aprender que el que gana se queda y el que pierde se va”.

“Me preocupa mucho las declaraciones y las definiciones de Lula. Que alguien que tiene tanta visión nos diga eso, o que diga que retira su rol de observador, es preocupante. Hasta el propio Petro ha hecho declaraciones que nos preocupan. Ojalá esto se encamine y que todo lo que el mundo y la región está haciendo para que todo transcurra lo mejor posible dé resultados”, cerró.