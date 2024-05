Un hincha de Nacional de Uruguay fue asesinado durante los festejos por el aniversario en la sede del club

Los festejos de Nacional en la calle 8 de octubre de Montevideo (La Abdón)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Como cada 13 de mayo, cientos de hinchas de Nacional se reunieron en la sede de la institución por la noche para recibir el aniversario del club. Pero esta vez, la celebración de los 125 años tuvo un final trágico: una persona fue asesinada y otros dos resultaron heridos tras recibir disparos, informaron medios locales.

Los disturbios comenzaron cuando faltaba media hora para el 14 de mayo, la fecha de aniversario del club. Ocurrieron en el barrio La Blanqueada de Montevideo, donde también está ubicado el Gran Parque Central, el estadio de Nacional. La Policía presume que todo comenzó con un enfrentamientos entre hinchas del club, informó El Observador. Los funcionarios policiales que estaban presentes en la zona intervinieron luego de que varios denunciaran que sintieron disparos.

La llegada de los agentes provocó la respuesta de varios hinchas, que comenzaron a arrojar piedras y objetos a los policías, según la información del Ministerio del Interior. La fuerza de la Guardia Republicana se sumó al operativo y se usó un camión hidrante para controlar los disturbios.

Las tres personas heridas fueron trasladadas al hospital público Pasteur. Uno de ellos murió por una herida de bala en el pecho. Los otros dos heridos tenían 23 y 34 años y tenían antecedentes penales. Hasta el momento siguen internados y, según la información privada, no quisieron denunciar ni aportaron datos para la investigación.

Uno de ellos sufrió una herida de arma de fuego en el brazo derecho y la otra en el tórax. El otro herido recibió un disparo en el lado izquierdo de la ingle.

Ocho personas fueron detenidas (seis hombres y dos mujeres) por los incidentes. Tiene entre 19 y 28 años.

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, dio una conferencia de prensa este martes en la que repudió los hechos. “Hay un sentimiento agridulce. Debería ser una jornada de festejo, pero está empañada por los hechos que ocurrieron en la madrugada de hoy”, expresó ante los medios y envió sus condolencias a las familias.

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi

Balbi dijo que en el club no tienen detalles de lo que sucedió. “El hecho luctuoso no puede borrar lo que esta rica institución ha construido durante sus proficuos 125 años. Más allá de este hecho lamentable, debemos pensar en lo positivo de los festejos, en que celebramos que pasamos años construyendo el pasado, el presente y el futuro del Uruguay, no solo del fútbol uruguayo”, dijo.

Balbi explicó que Nacional no organizó ningún evento, pero aseguró que la institución tiene presente que todos los 13 de mayo una cantidad importante de hinchas se aglutina en la sede del club. Sobre la hora 20 de este lunes los efectivos policiales ya habían llegado al lugar para organizar los operativos de seguridad.

“Si hay un muerto, es porque hay un asesino. Y cuando hay un homicida, es un delincuente. Salvo que se pruebe que haya sido un hecho culposo. Pero cuando hay un muerto y dos heridos leves, indudablemente ahí se violentó la ley”, sostuvo, quien también es abogado penalista.

Antes, entrevistado en Carve Deportiva, Balbi contó que se enteró a la hora 2 de la madrugada de los incidentes. El presidente del club dijo que el cuerpo de la víctima fue trasladado por otros hinchas de Nacional.

Consultado sobre si como abogado penalista está acostumbrado a ver estas situaciones, contestó que no se deben naturalizar estos hechos. “Espero que sea una sociedad mejor para mis hijos y mis nietos. No precisamos el fútbol para saber que cada día el Uruguay nos tiene acostumbrados a que haya hechos de sangre y estoy muy lejos de naturalizarlo. Antes nos llenábamos la boca con que éramos un ejemplo en el mundo y hace tiempo que no lo somos. No hay mucho más que hacer que educar, educar y educar”, opinó.