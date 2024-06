Jhon Alex Castaño respondió a fanática que lo dio por muerto: “Que alguien le diga que yo estoy vivo”

Así reaccionó Jhon Alex Castaño a comentario de una fan - crédito @joseluengotop/X

Jhon Alex Castaño se ha caracterizado por ser una de las figuras destacadas de la música popular, un género ampliamente escuchado en el país. Además, su participación en el reality de cocina MasterChef Celebrity Colombia develó un poco más de su personalidad y humildad, ganándose el cariño de los televidentes y seguidores del programa.

De otro lado, el cantante risaraldense mantiene activo en sus redes sociales, donde comparte experiencias y responde los mensajes que le deja su fanaticada; sin embargo, hubo uno de ellos que logró captar la atención del artista.

Jhon Alex Castaño logró mayor reconocimiento en su participación en MasterChef Celebrity Colombia - crédito Jhon Álex Castaño @jhonalexcastano/Instagram.

Todo inició en un comentario que publicó una usuaria de nombre Laura Garníz, en el que, aparentemente, se “despide” del artista con elogios de todo tipo:

“No solamente su música, el ser humano que fue es una perdida total independientemente de los que fue su música. No lo miremos desde lo material, mirémoslo desde la calidad de persona que fue como ser humano, que dejó huellas. Fue buen hijo, buen padre y esposo, buen amigo, no se veía el egoísmo ante sus amistades (sic)”, escribió la mujer.

En el extenso mensaje, la mujer complementó: “Para todos estaba, era una persona muy familiar todas su cualidades que tenía. No lo conocí en persona, pero describo lo que vi en todo lo que compartió esa fue su herencia, es muy lindo dejar huella y un buen recuerdo para toda la vida (sic)”.

Además, pidió manejar el tema con seriedad y evitar comentarios negativos, ya que su supuesto fallecimiento afecta a sus amigos y familiares. “Esperemos que respeten su memoria los que disfrutaron con él, los que lo seguíamos, menos críticas y más acompañamiento a su familia, con esto me despido (sic)”, puntualizó.

Mensaje de seguidora de Jhon Alex Castaño - crédito @joseluengotop/X

Por ello, y para evitar especulaciones, el cantante de música popular se pronunció y quiso aclarar la supuesta confusión de la usuaria.

Con la gracia que lo caracteriza, Castaño no solo se reportó y anunció que se encontraba más vivo que nunca, sino que describió su situación actual.

“Hola, una abrazo muy especial para Laura Garniz, una de mis seguidoras de Facebook, no mi amor, yo estoy vivo, entero, coleando, bebiendo y cantando, así que este mensaje no era para mí mi amor, yo estoy vivo y sigo siendo buen hijo, buen padre, buen cantante y buen de todo, un beso”, afirmó Castaño.

Por último, el intérprete compartió una captura de pantalla del comentario para que sus seguidores comprendieran la situación y evitaran seguir difundiendo el rumor de su fallecimiento. “Que alguien le diga a Laura que yo estoy vivo”, escribió.

El pereirano Jhon Álex Castaño respondió curioso comentario en Facebook - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Cabe recordar que Castaño reveló problemas de salud durante una entrevista en el programa Día a Día de Caracol Televisión. El cantante famoso por éxitos como Déjala que se vaya y Amigos con derechos declaró que atraviesa por una enfermedad que afecta a su glándula suprarrenal, lo cual le ha obligado a seguir un estricto tratamiento médico.

Castaño, acompañado de su madre, Nancy Puentes, en la entrevista, explicó que la condición de su glándula le ha causado una pérdida notable de peso, lo que había llamado la atención de sus fans. Este problema de salud es lo suficientemente serio como para que deba tomar precauciones adicionales para evitar complicaciones como la hipertensión o la diabetes.

El cantante detalló que, a pesar de su relación pasada con el alcohol, ahora se abstiene de consumirlo en sus conciertos. “Contrario a lo que mi apodo sugiere, ya no ingiero alcohol en mis presentaciones”, dijo Castaño, “he tenido que aprender a vivir con esta enfermedad”. Añadió que estos cambios son necesarios para poder disfrutar de la vida al lado de su hijo de ocho años, Juan Manuel, que se ha convertido en su mayor fuente de motivación.

Durante la entrevista, Castaño confesó que ha tenido dificultades en resistir tentaciones esporádicas, pero siempre prioriza su salud y bienestar familiar. “Lo que debo es estar aliviado para tener toda esta familia bien”, indicó el artista.