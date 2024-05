Caso Encuentro en Ecuador: Rafael Correa quería que arrestaran a ex ministros y al ex presidente Lenín Moreno

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (EFE/Hilda Ríos)

En medio de las investigaciones penales del denominado como Caso Encuentro por supuesta delincuencia organizada en Ecuador, se han hecho públicas revelaciones que comprometen al ex presidente Rafael Correa, asilado en Bélgica, en un presunto plan para encarcelar a opositores y provocar amotinamientos carcelarios en prisiones ecuatorianas.

Según las evidencias recopiladas, que incluyen grabaciones de audio, video y conversaciones telefónicas, el general policial en retiro Víctor Arauz habría sostenido diálogos con Correa, quien además habría manifestado su interés candidatearse. Sin embargo, este deseo habría estado condicionado a una acción alarmante: la detención de varios ex funcionarios del gobierno anterior, entre ellos al ex presidente Lenín Moreno, a su esposa, a la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, al ex secretario de la administración, Juan Sebastián Roldán, y al ex secretario de comunicación, Andrés Michelena.

Transcripción del Caso Encuentro sobre arrestar al ex presidente Lenín Moreno

La noche del lunes 13 de mayo de 2024, la Fiscalía General del Estado hizo público diez archivos nuevos de conversaciones extraídas de las cámaras de seguridad de la casa de Gabriel Naim Massuh, un empresario que ha sido acusado por la Fiscalía en el caso y que se sospecha está en los Estados Unidos. Las páginas, que son de acceso libre, contienen transcripciones de conversaciones relacionadas con el Caso Encuentro. El Ministerio Público ya había difundido otros nueve archivos.

La reacción de Rafael Correa ante su presunta implicación en el Caso Encuentro y los disturbios en las cárceles fue inmediata. A través de las redes sociales, ironizó sobre su situación, resaltando que ahora él era el involucrado en lugar del ex presidente Guillermo Lasso, quien está relacionado familiarmente con uno de los procesados en el caso, en referencia a Danilo Carrera, cuñado del ex mandatario ecuatoriano. Correa calificó de “influjo psíquico espectacular” que, según él, fue el tipo penal que se aplicó en su caso, aunque realmente fue por cohecho agravado.

El proceso judicial continúa, y la audiencia preparatoria de juicio está programada para el 15 y 16 de mayo de 2024.

Las conversaciones de la casa de Massuh

Extracciones del Caso Encuentro. En la imagen los periodistas de La Posta

Las pericias de la Fiscalía surgieron de encuentros mantenidos en la residencia en Guayaquil de Nahim Massuh. Allí se nombra al asesinado Rubén Chérres, amigo del cuñado del ex presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, también vinculado al caso Encuentro. Además, se menciona a los narcos alias Fito y Leandro Norero. En las transcripciones se menciona a funcionarios públicos como Carola Ríos, que dirigía las aduanas durante el gobierno de Lasso. También se habla de un asesor del ex presidente Lasso, Aparicio Caicedo.

En las conversaciones y en las grabaciones aparecen los periodistas y esposos Andersson Boscán y Mónica Velásquez, parte del equipo de La Posta que reveló el caso Gran Padrino, que derivó en la investigación del caso Encuentro. Ambos han sido cuestionados pues en las transcripciones se habla de complots políticos, participación en empresas e incluso influencia en la línea editorial de la plataforma digital.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y su cuñado, Danilo Carrera, que ha sido señalado como la cabeza de una estructura de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico del país

Ambos comunicadores han asegurado que Massuh solo era una fuente, sin embargo, en una declaración que Massuh rindió ante la Fiscalía y a la que Infobae tuvo acceso, el procesado indicó que Boscán y Velásquez le pidieron un casillero para recibir sus estados de cuenta de Wells Fargo, un banco estadounidense; y que mantiene convesaciones con Boscán “por temas culinarios y por temas de religión. Practico la religión yoruba... la practicamos personas sobre todo con serios problemas de salud y por eso mantengo conversaciones de índole espiritual con varias personas entre esas el señor Boscán”.

En declaraciones para Código Vidrio, de enero de 2024, Boscán indicó que “(a Massuh) me lo presentó Fernando Villavicencio como alguien en quien podíamos confiar. Recurrimos al casillero postal de la urbanización de Massuh porque no conocemos a muchas personas en Miami para solicitarles lo propio. La cuenta, por cierto, tiene 500 dólares americanos desde su activación. Y la solicité para activar planes celulares que al final nunca pude comprar. Porque me pedían residir en algún estado americano”.

Ante una fiscal Massuh indicó que conoció a Boscán y a Villavicencio porque era admirador de su trabajo y que, en ocasiones distintas, a ambos les consiguió boletos de avión cuyo valor fue devuelto en efectivo.

Otra de las transcripciones del Caso Encuentro

Incluso en las conversaciones reveladas por la Fiscalía, uno de los hombres captados en la casa de Massuh, identificado como VM1, aseguró: “Yo tengo un encuentro con Andersson... Mi pana del correísmo es Andersson. Ayer me llama, me dice: me acaba de llamar el duro de Rafael Correa para decirme si Marcela Aguiñaga (actual prefecta del Guayas por el partido correísta) ha llamado a pedir autorización para recibir a Nain Massuh (...) a nombre de Andersson Boscán”.

También se menciona al asesinado candidato presidencial, Fernando Villavincencio, al ex secretario de seguridad de Lasso, Diego Ordóñez, a la ex alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, al hijo del ex presidente Abdalá Bucaram y ex diputado, Dalo Bucaram, entre otros. Las conversaciones son del segundo semestre de 2022.

Los documentos ahora públicos incluyen fotografías que identifican a varios involucrados en el caso, el cual investiga un presunto entramado delictivo conformado por servidores públicos y privados. Esta estructura, según la Fiscalía, buscaba obtener ganancias ilícitas de entidades estatales como la Corporación Nacional de Electrificación, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas, manipulando contratos y colocando personal de manera irregular.