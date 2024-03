A una semana del crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda, Gabriel Boric dijo que es un hecho “gravísimo”

El mandatario calificó como "gravísimo" el crimen y reafirmó su condena al régimen de Maduro

A una semana de que las autoridades chilenas encontraran sin vida el cuerpo del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, que había desaparecido en el país, el presidente Gabriel Boric rompió el silencio y describió lo ocurrido como un hecho “gravísimo”.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario lamentó el “trágico desenlace” del caso, que acabó con “el asesinato vil” del exiliado venezolano, y aseguró que “desde el Gobierno actuamos con fuerza desde el primer día para que se esclarezca”.

“Desde el primer día, desde la hora cero, estuve en contacto con nuestra ministra del Interior, Carolina Tohá, siguiendo todos los detalles del caso e instruyendo todo el apoyo y colaboración del Gobierno a las instituciones que les corresponde investigar este tipo de sucesos y, como hemos visto, han tenido resultados contundentes en plazos breves”, comenzó diciendo el mandatario antes de mencionar que, como fue informado, “ya se han identificado responsables y la organización que está detrás de esto”.

Esta semana, la Policía de Chile detuvo a una persona y emitió órdenes de arresto contra dos prófugos por el crimen de Ojeda

En los últimos días, la Justicia chilena detuvo a un adolescente venezolano indocumentado sospechado de haber participado del crimen, mientras sigue la búsqueda de otros dos prófugos, también venezolanos, que ya están identificados y sobre quienes se han emitido órdenes de captura internacional. Se cree que están vinculados a la organización criminal transnacional venezolana El Tren de Aragua y se encontrarían desde hace varios días fuera del país. Dado que no se hallaron evidencias de disparos en su cuerpo, se cree que Ojeda murió asfixiado.

Boric también aprovechó la oportunidad para agradecer la labor de todas las fuerzas y funcionarios involucrados en este proceso, así como para extender sus condolencias a la familia del difunto, sosteniendo por ello que “me resulta extraño que puedan quedar dudas respecto a la sensibilidad que podamos tener ante un crimen de esta magnitud”.

Por otro lado, el mandatario insistió en sus condenas a Nicolás Maduro, a quien acusó de autoritario y violador sistemático de los derechos humanos.

“Yo he sido muy crítico -y no sólo crítico- sino que he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que, sin lugar a dudas, ha tenido una deriva autoritaria, como es el régimen venezolano. He establecido públicamente una condena clara a las violaciones a los derechos humanos y a las restricciones a la libertad de expresión que, desde nuestro punto de vista, han existido durante los últimos años en Venezuela”, expresó en ese sentido, incluso si ello “a veces causa molestia”.

A continuación, se refirió a las elecciones pautadas para el próximo 28 de julio en el país, en las que la comunidad internacional ya ha advertido por posible fraude y la falta de un marco legal para su celebración, dado que se incumplen muchas de las condiciones establecidas en el Acuerdo de Barbados, suscripto por el oficialismo y la oposición.

Si bien evitó referirse a cuestiones puntuales, como la inhabilitación aún vigente de la principal líder opositora, María Corina Machado, Boric aseguró que “como Gobierno, hemos buscado colaborar para que haya un encausamiento democrático y que las elecciones que deben realizarse este año cumplan con todas las garantías para todos los sectores políticos en Venezuela”.