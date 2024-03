Luis Lacalle Pou respondió las críticas de Maduro: “Estar en la vereda de enfrente me genera enorme tranquilidad”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Enrique Garcia Medina

(Desde Montevideo, Uruguay) - El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ha definido varias veces al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Sus críticas, y la de funcionarios de su administración, se intensificaron en las últimas semanas, tras la inhabilitación de María Corina Machado y la detención de la activista Rocío San Miguel.

Te puede interesar: El vicecanciller de Uruguay contó las “situaciones incómodas” que vivió en la cumbre de la Celac tras criticar a Nicolás Maduro

En la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el vicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni definió como “inadmisibles” estos dos episodios y cuestionó que no todos los países “están en el mismo barco” con respecto al defensa de la democracia en la región.

Y en el mismo evento generó una reacción de Maduro. “¿Quién está hablando mal de mí?”, preguntó. Luego, en el vuelo de regreso, el presidente venezolano afirmó que Lacalle Pou tenía “doble rasero” y “doble moral” porque hablaba de asuntos internos de Venezuela pero no levantaba de la misma forma la voz sobre lo que ocurre en Palestina.

Te puede interesar: Uruguay fue el único país que condenó las proscripciones políticas de Nicolás Maduro en Venezuela en la cumbre de la Celac

Las críticas de Maduro hacia Lacalle Pou no fueron las únicas de su gobierno. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que “tiene cara de lacayo”. “Se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le vendría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpisimo y el extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. Venezuela se respeta!! (sic)”, aseguró.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Lacalle Pou fue consultado este martes por los comentarios de Maduro y Rodríguez. “No puedo tomármelo personal. No debo porque Maduro está hablando del presidente de un país. Institucionalmente, y le agrego una dosis personal, estar en la vereda de enfrente de Maduro y de la señora Rodríguez me genera una enorme tranquilidad”, aseguró entrevistado en el programa Telenoche de Canal 4.

Te puede interesar: Luis Lacalle Pou: “Estar en la vereda de enfrente a Maduro me da tranquilidad”

Tras las declaraciones de Rodríguez, Lacalle Pou también le había contestado en una rueda de prensa. “Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio. Ya que están tan interesados en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que llevan adelante hace mucho tiempo: presos políticos, elecciones que no son transparentes”, comentó.

“Más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión de si quiere tener una democracia plena o no”, insistió.

En la entrevista televisiva, el mandatario informó que Uruguay enviará a Venezuela un nuevo embajador tras la renuncia de Eber da Rosa para dedicarse a la campaña electoral. Esa decisión es cuestionada por algunos legisladores del oficialismo.

“La embajada no es nuestro vínculo con Maduro o con Delcy Rodríguez. Es nuestro vínculo con Venezuela, con el pueblo venezolano. Uruguay se relaciona con el pueblo venezolano, que esperemos que tenga un gobierno democrático. ¿Por cada gobierno que no te guste sacás la embajada? Me atrevo a decir que donde más complejo está, más presencia nuestra hay que tener”, explicó el presidente sobre esa decisión.

Da Rosa había sido llamado en consultas por el canciller Omar Paganini, a quien le entregó un informe que ratificó la preocupación del gobierno uruguayo sobre el régimen de Maduro. “Lamentablemente se ratifica la preocupación del gobierno uruguayo: la viabilidad del proceso de normalización democrática está en cuestión por una serie de acciones del gobierno”, escribió el jerarca tras recibir el informe en la red social X.

Consultado sobre si en ese momento pensó en no designar a nadie, Lacalle Pou contestó: “Estás loco. Es más cuando me llama el canciller Paganini le dije que tenemos que designar a alguien ya”. El nuevo diplomático de Uruguay en Venezuela será alguien de carrera, informó. “No hay mucha gente que saque número y haga fila para ir a Venezuela. Creeme que se complica conseguir”, aseguró.