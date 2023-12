Volodimir Zelensky se cruzó en Argentina con Viktor Orban, primer ministro de Hungría y aliado de Vladimir Putin

El breve diálogo entre Volodimir Zelensky y Viktor Orban en Argentina

En medio de las diferentes actividades protocolares durante la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que se dio un particular cruce entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

Si bien hasta el momento no circuló el contenido del breve diálogo que mantuvieron -en el video no se logra escuchar la conversación-, el cruce entre los mandatarios resulta particular, ya que el primer ministro húngaro es uno de los pocos aliados de la Rusia de Vladimir Putin.

Hungría es, además, uno de los principales obstáculos para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea (UE) y para el envío de ayuda por parte de Occidente.

La semana pasada Orban defendió su posición al sostener que Kiev no cumple con las condiciones, entre otras cosas porque “es uno de los países más corruptos del mundo”.

El primer ministro húngaro se reunió la semana pasada con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París. Aunque el Elíseo no filtró el contenido de las conversaciones entre los jefes de Estado, el semanario local Le Point informó que Orban intentó convencer a Macron de que en lugar de abrir conversaciones para su adhesión, la UE debería proponer a Zelensky “una alianza estratégica”.

Viktor Orban es el líder europeo más cercano a la Rusia de Putin (Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

El pasado mes de octubre Orban mantuvo una reunión con Putin, convirtiéndose en el primer líder de una nación miembro de la Unión Europea en reunirse en persona con el presidente ruso desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. El encuentro se dio en Beijing, en el marco de un foro internacional sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta, una de las políticas emblemáticas del presidente chino Xi Jinping.

“Hungría nunca quiso confrontar a Rusia, Hungría siempre ha estado ansiosa por ampliar los contactos”, dijo Orban a Putin.

Esa reunión pareció ser una bendición para el presidente ruso, quien podría marcarla como una señal de que la unidad dentro de la UE en su apoyo a Ucrania (y su condena a Rusia por iniciar la guerra) estaba flaqueando.

La postura de Hungría sobre la guerra en Ucrania provocó fuertes tensiones de Budapest con sus socios europeos y ha llevado a un punto muerto en la prestación de asistencia financiera y militar a Kiev. Orban, además, se negó a suministrar armas al Ejército ucraniano y tampoco permitió la transferencia de la ayuda militar a través de la frontera entre Hungría y Ucrania. También amenazó con vetar las sanciones de la UE contra Moscú, aunque al final siempre votó a favor de ellas.

Volodomir Zelensky saludó a Javier Milei en el escenario frente al Congreso de Argentina

Zelensky participó este domingo en Buenos Aires de la ceremonia de investidura de Milei como presidente de Argentina. Dentro del Congreso, el mandatario ucraniano se mostró confiado en que el gobierno de Milei apoyará a su país “ante las Naciones Unidas”.

La visita a Buenos Aires es el primer viaje de Zelensky a América Latina desde que comenzó la guerra y se da con el objetivo de mejorar las relaciones con América Latina, una de las prioridades de su Gobierno para este año que comienza.