El vicepresidente de Honduras denunció que Xiomara Castro quiere convertir su país en una nueva Venezuela

Salvador Nasralla, primer vicepresidente de Honduras

El vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, advirtió que la actual presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, podría convertir a la nación en “una nueva Venezuela” y denunció que la mandataria no ha cumplido con los compromisos adquiridos con su partido tras asumir el poder.

“El problema es que si Zelaya (esposo de la mandataria y ex presidente de Honduras), logra controlar la Corte Suprema de Justicia, claramente tendrá el control de los tres poderes del Estado, igual que los tiene Ortega, que los tiene Maduro y eso nos convertiría en una nueva Venezuela”, dijo Nasralla en untra entre vista para CNN.

El vicepresidente lamentó que los ciudadanos hondureños, así como los diputados y los candidatos a magistrados, no dimensionan las consecuencias de centrar todos los poderes en manos de la familia presidencial Castro-Zelaya, ya que según su criterio “no lo logran comprender”, porque nunca lo vivió.

Xiomara Castro y su esposo, el ex presidente Manuel Zelaya

“Yo tuve la suerte de vivirlo en Chile, en la época del gobierno socialista de Salvador Allende y visité Venezuela en épocas prósperas y luego en épocas de la miseria que están viviendo con 7 millones de venezolanos rondando por América para sobrevivir”, dijo Nasralla durante el programa “Conclusiones”.

Xiomara Castro cumple este viernes su primer año de mandato entre las críticas de la oposición y otros sectores que consideran que no ha cumplido con las promesas que hizo en campaña y al asumir el poder.

En la víspera, Castro dijo desde Argentina, adonde viajó para asistir a la VII Cumbre de la Celac, que en su primer año en el poder ha sorteado una serie de obstáculos que han puesto a prueba su firme decisión de transformar su país.

Cristina Kirchner con Xiomara Castro, presidenta de Honduras

Manuel Zelaya es, además de esposo, el asesor de la presidenta, pero algunos sectores, principalmente de la oposición, lo cuestionan por el protagonismo que tiene el también ex presidente, afirman que quien ejerce el poder es él.

El ex mandatario también es el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), surgido en 2011 del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que se organizó tras el golpe de Estado a Zelaya.

SIN ACUERDO PARA ELEGIR NUEVOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO

En lo político, el país centroamericano también se está viendo afectado, además, por la falta de consenso en el Parlamento para elegir los quince nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030.

Las principales fuerzas de oposición no quieren ceder a las aspiraciones del partido Libre de ejercer control también en la CSJ, la que en los últimos trece años ha estado controlada por el Partido Nacional con ocho magistrados, y el Partido Liberal con siete.

El miércoles, cuando debieron ser electos los nuevos magistrados, no hubo consenso, pero eso no altera el orden porque los diputados tienen hasta el 11 de febrero para llegar a acuerdos, en un país donde los poderes Legislativo y Judicial, no gozan de credibilidad, no de ahora.

(Con información de EFE)

