Murió el ex presidente de Guatemala Álvaro Colom

El ex presidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012), de 71 años, sancionado por corrupción en 2021 por Estados Unidos, falleció el lunes por causas que no han sido esclarecidas, informaron ex miembros de su gabinete.

“Ha fallecido el presidente Álvaro Colom. Lamento su deceso y me uno en oración por su descanso eterno”, escribió en Twitter el ex ministro del Interior, Carlos Menocal (2010- 2012), sin precisar mayores detalles de la muerte del ex mandatario que recibía tratamiento por cáncer de esófago.

“Trabajar y aprender a su lado fue un privilegio. Comprendí y conocí Guatemala por él. Un hombre justo que se atrevió a (hacer) visibles a los invisibles (...). Hasta siempre, presidente Colom”, tuiteó el ex vocero presidencial, Fernando Barillas.

El ex presidente fue sancionado en julio de 2021 por Washington que lo incluyó en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos” en el llamado Triángulo Norte centroamericano, o Lista Engel.

Estados Unidos le prohibió a Colom el ingreso a su territorio luego de que la justicia lo procesó en 2018 por supuestas anomalías en un contrato del transporte público celebrado durante su administración.

El ex presidente estaba acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por supuestas anomalías en el sistema prepago para el servicio de pasajeros TransUrbano por unos 35 millones de dólares.

Colom fue arrestado ese año junto con la mayoría de miembros de su gabinete y luego un juez le abrió un proceso penal por el caso. El expresidente salió de prisión tras el pago de una fianza.

Seis meses después de su ingreso en prisión, el ex presidente salió tras pagar una fianza de 200.000 dólares (184.000 euros aproximadamente), momento desde el que se encontraba bajo arresto domiciliario.

El caso fue investigado también por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia de la ONU que operó de 2007 a 2019 y que destapó varios escándalos de corrupción de alto impacto en el país centroamericano.

Colom ganó la Presidencia de Guatemala en las elecciones generales de 2007 con el partido de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), partido que ha lamentado su fallecimiento a través de sus redes sociales.

“La Unidad Nacional de la Esperanza, el Comité Ejecutivo y todos sus afiliados lamentan el sensible fallecimiento del Ingeniero Álvaro Colom Caballeros, ex presidente de la República de Guatemala y fundador de la UNE”, ha indicado la formación, que también ha trasladado sus condolencias a los familiares.

(Con información de AFP y Europa Press)

