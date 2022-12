Un femicida envolvió el cuerpo sin vida de su esposa en papel aluminio, la escondió e hizo una denuncia por desaparición

La víctima, Estela Vega, fue golpeada en su cabeza y después estrangulada mediante un cable.

Un hombre acusado de matar a su esposa y de envolverla en papel aluminio quedó en prisión preventiva en Chile.

El crimen ocurrió en la ciudad de Coronel, en la región del Bio Bio, al sur del país. En este lugar, el sábado 21 de diciembre, René Jiménez habría asesinado a su esposa, Estela Vega, tras una discusión. Los antecedentes indican que la mujer fue agredida con un martillo en la cabeza y luego estrangulada con un cable eléctrico.

La fiscal, Carolina Somorrostro, dijo que el crimen se materializó a las 7:00 horas en el domicilio del matrimonio, ubicado en la población Jorge Alessandri. Para intentar ocultar el cadáver, el hombre lo envolvió en papel de aluminio, cinta adhesiva y en bolsas plásticas. Posteriormente, lo habría cubierto con cajas y otros materiales, dejándolo en un rincón del hogar, a un lado de un clóset.

Los antecedentes de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones aseguran que el esposo presentó una denuncia por la desaparición de su mujer, argumentando que ella había viajado hasta otra ciudad para adquirir regalos de navidad, perdiendo comunicación con su pareja.

“Hasta ahora nosotros no hemos tenido mayor novedad de ella (…) el último mensaje que ella me envió por WhatsApp fue ayer a las 11:18 minutos exactamente, en el que me decía que ella estaba en el centro de Concepción”, aseguraba el esposo y principal sospechoso de este crimen, días antes de navidad.

Investigación

Desde la fiscalía chilena se cree que el acusado realizó, en esos días, maniobras para distraer la atención como entablar comunicación con la prensa por medio de entrevistas, y ayudando a compartir afiches relacionados con la búsqueda de su esposa.

El sospechoso empezó a ser seguido de cerca cuando un grupo de detectives realizaron diligencias en el hogar. Aquí se descubrió que la cartera, el celular y el audífono ortopédico de la víctima estaban escondidos en el entretecho de la vivienda. Esto ayudó a la policía a encontrar el cuerpo de la mujer y a que el hombre confesara su macabro crimen.

Desde la Delegación Presidencial del Bio Bio se presentó una querella criminal por el delito de femicidio. La Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de la Mujer, Lorena Segura, afirmó que “esperamos que tanto los procesos investigativos del femicidio de Estela y el proceso judicial, tengan la perspectiva de género”.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia. El Ministerio Público solicitó al tribunal que decretara prisión preventiva para el acusado, lo que fue aceptado por el juez. Se estableció un plazo de 6 meses para la investigación.

