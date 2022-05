Joao Doria retiró su candidatura presidencial y se polariza más la elección en Brasil entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva

Joao Doria este lunes cuando anunció que no competirá en las elecciones (REUTERS/Carla Carniel)

El socialdemócrata Joao Doria, ex gobernador del estado de San Pablo, anunció este lunes que retiró su candidatura a la Presidencia de Brasil y amplió así la crisis de la llamada tercería vía de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

“Para las elecciones de este año me retiro de la disputa con el corazón herido, pero con el alma leve”, afirmó Doria entre lágrimas durante un pronunciamiento.

Doria, cuya intención de voto no superaba el 5 %, desistió de su candidatura tras enfrentar resistencias en el seno del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), pese a que había sido escogido como aspirante presidencial en las primarias de la formación.

“No soy la elección de la cúpula del PSDB. Acepto esta realidad de cabeza erguida”, admitió Doria, flanqueado por su esposa y dirigentes de la formación.

Joao Doria hizo el anuncio entre lágrimas (REUTERS/Carla Carniel)

La formación del ex presidente Fernando Henrique Cardoso pretende reunirse este martes para definir la posición del partido de cara a las elecciones y negocia un nombre de consenso con otros partidos de la coalición que conforma junto al Movimiento Democrático Brasileño y Ciudadanía para lanzar una candidatura única.

El bloque político intenta así hacer frente a la polarización entre el presidente Jair Bolsonaro, aspirante a la reelección; y el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas cuando faltan menos de cinco meses para los comicios.

En su discurso, Doria recalcó que el país necesita una alternativa para atender a los electores que rechazan los extremos, en una alusión a Bolsonaro y Lula.

“Que no quieren aquel que estuvo envuelto en escándalos de corrupción y ni aquel que no fue capaz de salvar vidas, no fue capaz de salvar la economía y que avergüenza a nuestro país en todo el mundo”, agregó el ex gobernador.

Quien podría asumir la candidatura de la tercera vía es la senadora Simone Tebet, cuya intención de voto ronda el 2 %, lo que refleja las pocas opciones del bloque de cara a los comicios.

(Con información de EFE)

