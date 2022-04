Ladrones aprovecharon fuertes tormentas para robar apartamentos de lujo en Punta del Este

Ladrones aprovecharon el temporal en Uruguay para entrar a robar a un edificio de lujo en Punta del Este Foto: Edificio Aqualina

Uno o más delincuentes entraron la madrugada del miércoles pasado a robar las unidades de la planta baja de los cuatro bloques del edificio llamado Aqualina, en la parada 22 de la Brava en Punta del Este.

Según las fuentes policiales, los autores del robo (aún no se tiene claro cuántos eran) ingresaron en varios de los departamentos y se llevaron relojes, alhajas y dinero en efectivo, en una cantidad que aún no ha sido determinada. Los bienes estaban guardado en el interior de las cajas fuertes de cada bloque, informó la emisora local FM Gente. Se indicó que algunos de estos cofres de seguridad no estaban bien amurados ni reunían elementos de seguridad importantes.

El portero del edificio escuchó varios ruidos provenientes de la plata baja del edificio, pero se los atribuyó a un fuerte temporal que pasó por Punta del Este durante la noche y la madrugada de ese día. Cuando pudo comprobar el origen de los sonidos, advirtió a la policía local.

El complejo Aqualina es de los más caros y exclusivos de Punta del Este. Cuenta con unidades de tres dormitorios con precios que superan los 1.750.000 dólares americanos. También cuentan con penthouses que rondan entre los 2 millones y los tres millones de dólares.

Varios de los damnificados son de nacionalidad argentina y, una de las afectadas declaró que los delincuentes “entraron arrastrándose por el suelo para evitar ser detectados por los sensores”.

La policía se encuentra trabajando en pruebas, revisando las cámaras de seguridad del lugar y de la vía pública, para establecer cuántos ladrones eran y otros aspectos que permitan su identificación.

Desde la parada 22 de la Playa Brava, el portero escuchó ruidos en los edificios, pero se lo atribuyó a la tormenta que había afuera de madrugada Foto: Playa Brava - Punta del Este

El caso del edificio Índigo

A comienzo de abril de 2022, una situación similar sucedió en un edificio sobre la Rambla Brava de Punta del Este. Fue robado por delincuentes que se llevaron por lo menos 20.000 dólares en efectivo, un reloj Rolex y varias joyas. Ingresaron a cinco unidades del edificio Índigo, en la parada 29, y abrieron una caja de seguridad que les dio acceso a esa cantidad de dinero.

Al llegar el personal policial al lugar, una vez denunciada la situación por la encargada del edificio, se constató el ingreso mediante la violencia en las aberturas. El relevamiento, efectuado por la Dirección Nacional de Policía Científica, estableció que se utilizaron guantes de látex durante la búsqueda de objetos valiosos y que fueron por lo menos dos personas las que ingresaron.

Según lo constatado, los ladrones ingresaron al complejo de edificios, específicamente a la Torre III, por una puerta trasera. Una vez en el interior del mismo, se dirigieron a uno de los apartamentos en el primer piso y permanecieron varias horas en búsqueda de objetos de valor.

Estando allí fue que utilizaron los guantes de látex, para no dejar huellas, y llevaron consigo herramientas como barretas y uñas para poder abrir puertas, ventanas y cajas fuertes, además de los cofre-fortes existentes en cada apartamento. Subieron hasta el cuarto piso, ingresando a cinco unidades y luego bajaron por el lado de afuera, utilizando sábanas, atadas unas con otras, para generar una cuerda de tela extensa.

La jefatura de Policía de Maldonado informó en un comunicado oficial sobre esta situación: “Se toma conocimiento que edificio ubicado en Rambla Lorenzo Pacheco, parada 29 de Playa Brava, en horas de la noche desconocidos habían ingresado a varios apartamentos de la Torre III”.

Fuentes periodísticas anunciaron que el total del dinero robado sería de unos 80.000 dólares de las cuatro unidades del Edificio Índigo, pero la Policía indicó que no había denuncias de ese monto de dinero hasta el momento y que solo se trataba de “versiones”.





