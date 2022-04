Polémica en Chile: no terminaron la reparación de un estadio y las autoridades suspendieron un recital de Metallica

La banda Metallica en un show

El concierto está agendando para el próximo 27 de abril en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa en la región Metropolitana de Santiago, recinto que suele utilizarse para eventos de gran envergadura. Sin embargo, el estadio se encuentra en reparaciones para los Juegos Panamericanos y Parapanemericanos de Santiago 2023, tareas que no fueron terminadas.

Desde el Instituto Nacional del Deporte emitieron una declaración pública que sostiene que, “a raíz de los problemas ocurridos en la ejecución del proyecto ‘Parque Estadio Nacional’ durante 2021, que ha motivado el inicio de sumarios administrativos, se generó un retraso de obras que llevó al IND a prorrogar los plazos de construcción más allá de la fecha de realización del evento. Con este antecedente, el 7 de marzo se afirmó a DG Medios que no era posible realizar el recital de Metallica”.

Agregaron “lamentablemente, la última evaluación realizada confirmó que el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir un evento masivo, por existir riesgos para la seguridad de las personas y comprometerse la continuidad de los trabajos de las obras consideradas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Esta determinación fue informada a DG Medios el 6 de abril”.

Desde la productora a cargo del evento DG Medios respondieron que “llevamos años trabajando para realizar el concierto de Metallica en este recinto, cumpliendo con todas las garantías y preparados para realizar un evento con un estándar de calidad de los más altos a nivel mundial. Pero nos vemos nuevamente enfrentados a la adversidad”.

Declaración del Instituto Nacional del Deporte con respecto al desarrollo del concierto de Metallica el 27 de abril en el Estadio Nacional.

En esa línea señalaron que “de no realizarse este concierto en el Estadio Nacional, el efecto podría ser devastador para la industria de la cultura y los espectáculos en vivo, generador de más de 700 mil puestos de trabajo en un año, muchos de los cuales aún no pueden retornar a la normalidad. Sumado a esto, Chile peligra como plaza para que se sigan realizando eventos de esta magnitud, ante la incertidumbre de los artistas respecto de la factibilidad de poder trabajar en nuestro país”.

Desde la productora plantearon que han realizado todos los esfuerzos y garantías sobre la factibilidad técnica para desarrollar el concierto de Metallica en Chile.

El gerente general de DG Medios Carlos Geniso, en conversación con La Tercera, fue tajante: “Si no hay Estadio Nacional, no hay Metallica en Chile”. “Están todas las entradas vendidas con dos años de antelación, son 62 mil personas que pagaron por un show en el Nacional. Estamos en una etapa de apertura, donde ya no se usarán mascarillas en lugares abiertos y donde no habrá límite de aforo para los eventos culturales. Y pese a todo ello, ¿ahora vamos a tener que decirle a toda esa cantidad de personas que no puede ir a Metallica?”.

Si bien desde el IND señalaron que la institución “tiene completa disposición de colaborar con la evaluación de otras alternativas que pueda proponer DG Medios, que sean distintas del Estadio Nacional y que garanticen la seguridad de las personas”, aún no hay recinto para recibir a los artistas y se están evaluando todas las posibilidades, ya que el Estadio Monumental, de Colo Colo, tiene fecha de partido contra Racing el mismo día.SEGUIR LEYENDO