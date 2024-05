Choque de trenes en Palermo: la Junta de Seguridad en el Transporte analiza similitudes con un accidente de 2021 en el mismo tramo

El informe de la Junta de Seguridad en el Transporte sobre el choque de trenes ocurrido en noviembre de 2021

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST), encargada de investigar el choque de trenes de la línea San Martín analiza similitudes entre el hecho y otro accidente ferroviario ocurrido hace más de dos años, cuando dos formaciones del mismo ramal colisionaron entre las estaciones Retiro y Palermo.

Ese incidente sucedió el 13 de noviembre de 2021. Aquella noche, un tren de pasajeros experimentó fallas técnicas que le impidieron continuar con su marcha y se detuvo. Desde Retiro, entonces, se envió una locomotora de auxilio para remolcarlo. Pero cuando llegó al lugar, lo chocó.

Luego del análisis de las causas de aquel siniestro, se llegó a la conclusión de que el principal desencadenante tuvo que ver con discrepancias en las comunicaciones.

El equipo de investigación de la JST trabaja ahora para conocer si el episodio de hoy -por el cual fueron asistidas más de 90 personas, 55 de las cuales debieron ser trasladadas a distintos hospitales- pudo haber sido como consecuencia de las mismas fallas.

Los audios del maquinista del tren del choque de la línea San Martín

Cabe recordar que el Informe de Seguridad Operacional de la JST respecto del accidente de 2021 identificó que la locomotora que tenía que brindar auxilio al tren detenido recibió la ubicación por tres vías diferentes, y en cada una de ellas la información era distinta.

Concretamente, la ubicación del tren se informó oralmente -cuya información no se pudo constatar porque no fue registrada-, a través de la emisión de la Orden Especial de Vía con Precaución -en la que no se detalló la ubicación exacta- y mediante la radio grupal, donde se dijo que el tren se ubicaba en “Palermo”, luego en “Estación Palermo” y por último que estaba en “Señal 55″.

Así, en la investigación “se detectó que el personal no recibe capacitaciones en el uso de la radio”.

Así quedó uno de los trenes tras la colisión (Adrián Escándar)

Aquella vez, además, la JST halló otros dos puntos a corregir. Por un lado, en el relevamiento de campo se constató el faltante de postes kilométricos, que sirven para señalar la posición de un vehículo. Y por otra parte, se detectaron dificultades de visibilidad, ya que al transitar la curva cercana a la Señal 55, no se lograba distinguir el tramo de vía contiguo al puente ferroviario.

En conclusión, los expertos brindaron las siguientes recomendaciones: realizar un proceso de capacitación para el personal del Puesto de Control de Trenes, así como a todo el personal interviniente en comunicaciones radiales; implementar medidas para validar la información recibida y emitida por el Puesto de Control de Trenes durante las comunicaciones radiales; revalorizar la función de los documentos físicos asociados a la circulación de trenes; establecer medidas que garanticen la actualización de la información operativa que maneja el Puesto de Control de Trenes; capacitar al personal en el procedimiento del RITO y el SEAL sobre las tareas de auxilio de trenes detenidos en secciones de bloqueo; realizar un relevamiento del estado de los postes kilométricos de la línea San Martín.

El accidente ocurrió alrededor de las 10.30 de hoy, a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta (Franco Fafasuli)

La causa por el choque de este viernes recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 a cargo del juez Julián Ercolini. El magistrado le encomendó el peritaje correspondiente a la Policía Federal, que elaborará un informe junto a la JST.

Las primeras informaciones aseguraban que el accidente se produjo 100% por una falla humana en el marco de la falta de funcionamiento del sistema automático de señalización.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, adelantó que “se analizan múltiples hipótesis”. Entre ellas, aparecen el robo de cables, la falta de señales, una falla en la comunicación -como sucedió en 2021- y hasta una cadena de irresponsabilidades en la prevención de este tipo de siniestros.

Por el choque, más de 90 personas debieron ser asistidas (Nicolás Stulberg)

Fuentes del sector afirmaron a Infobae que el maquinista que conducía la formación con pasajeros recibió la autorización para circular por esa vía, pese a que se encontraba en el camino la locomotora detenida. La notificación para avanzar los conductores la recibieron de manera escrita, ya que desde hace varios días no hay señalización producto del robo de cables.

“Hace 10 días que están sin señales, entonces se va dando vía por escrito. Al no andar el circuito automático, se va haciendo de forma humana. Enviaron una locomotora con un furgón y atrás le dieron vía libre a la formación con pasajeros. Y ahí se da el impacto”, confirmaron las fuentes.

Precisamente el señalero de campo que da la autorización al auxiliar de la estación Palermo para habilitar la circulación de la formación con pasajeros, confirmó a este medio esa información y subrayó que la falta de funcionamiento del sistema automático de señales, por el robo de cables, genera grandes dificultades. “En un funcionamiento normal, habiendo señales, esto no hubiera pasado”, dijo.

Las autoridades desplegaron un importante operativo con la participación de bomberos, policías, dos helicópteros y unas 60 ambulancias (Nicolás Stulberg)

Infobae accedió al audio de WhatsApp que el conductor de la formación de pasajeros les envió a los señaleros de campo para informarles lo que había sucedido sobre las vías.

“Control chocamos acá”, comienza diciendo el hombre en el mensaje de 52 segundos. Este fue mandado inmediatamente después del choque a los trabajadores del control, quienes son los encargados de enviar las autorizaciones para avanzar por la vía. Luego, continúa especificando el lugar donde sucedió el episodio: “Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren”.

En el audio, que es una conversación entre el maquinista del tren y un interlocutor, sigue: “Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consigue la vía”.

Y concluye con una advertencia para el resto: “Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente”.