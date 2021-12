Uruguay recibió su primer crucero en 20 meses: adelantó su llegada por las restricciones que le impidieron desembarcar en Argentina

El crucero Viking Jupiter es el primero en arribar a Uruguay tras 20 meses y estrena la temporada de verano, tras la negativa de Argentina para ingresar al puerto de Buenos Aires Foto: Viking Jupiter - Viking Ocean Cruises

El crucero de bandera noruega Viking Jupiter, arribado el viernes 3 de diciembre en el Puerto de Montevideo, se convirtió en el primer crucero en estrenar la temporada de verano en Uruguay. El mismo transporta 438 pasajeros, el 90% de nacionalidad norteamericana, y cuenta con 386 tripulantes.

Aunque el barco tenía planificada una escala en Montevideo, el 7 de diciembre, tuvo que cambiar su itinerario tras un imprevisto con el puerto de Buenos Aires. Luego de tocar puertos en Europa (Barcelona y Madeira) y dirigirse hacia Cabo Verde, en África, el crucero iba en dirección hacia Buenos Aires. Pero debido a las medidas sanitarias impuestas por Argentina, que implican 14 días de cuarentena antes de bajar a tierra si el barco viene de África, tuvo que cambiar de destino.

Habiendo partido el 23 de noviembre de Cabo Verde y tras la negativa de Buenos Aires para ingresar al puerto sin haber cumplido los catorce días, el Viking Jupiter tuvo que improvisar e el siguiente intinerario: 3 de diciembre en Montevideo, 4 de diciembre en Punta del Este, 5 de diciembre de vuelta en Montevideo y 6 de diciembre, una vez más, en Punta del Este. El 7 y el 8 de ese mes se estará dirigiendo hacia Buenos Aires, volviendo a Montevideo el 9. El 10 se encontrará en alta mar, arribando el 11 a Puerto Madryn en Argentina.

“A raíz de que Argentina no los recibía, fueron nuevas esas escalas el domingo en Montevideo y Punta del Este”, dijo a Infobae Mario Dandraya, gerente de operaciones de ANP (Administración Nacional de Puertos).

El director del puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira comentó que “el viernes se nos comunicó que la embarcación venía hacia Punta del Este. En un día tuvimos que armar todo el operativo pero todo ha salido bien”, según FM Gente.

El crucero había pasado por España, Portugal y luego por Cabo Verde. Por no tener cumplidos los 14 días de cuarentena desde que salieron del puerto africano, agregaron escalas en Montevideo y Punta del Este Foto: Vista de afuera del Viking Jupiter - Viking Ocean Cruises

Dandraya, por su parte, explicó que la llegada del crucero a Montevideo no perjudicó en nada al puerto porque ya tenían organizado el arribo para unos días más tarde. “La logística portuaria de los muelles nos permitió no negarles el ingreso, y no por tema pandemia sino por el tema ocupación de los muelles en el puerto de Montevideo”, comentó. Agregó que, “como siempre”, Montevideo continúa siendo un puerto que alberga y da prioridades a embarcaciones en situaciones especiales, como sucedió en marzo de 2020 con el crucero Greg Mortimer.

El barco llegó a las 4:30 de la mañana a Montevideo, siendo esta su primera escala en América del Sur, y los pasajeros pudieron bajar recién a las doce del mediodía ya que las autoridades de Sanidad se encargaron de hacer todos los testeos necesarios a bordo, tanto a tripulantes como a pasajeros.

“Se revisaron registros médicos de la embarcación, vacunación de pasajeros y tripulación, testeos realizados durante el viaje y no encontramos de momento nada que indique que, actualmente, tienen problemas abordo. Testean con PCR a todo el que tenga cefalea, diarrea, tos, hay meticulosos registros” informaron las autoridades sanitarias.

El director del puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira dijo que a pesar de haberles avisado un día antes que la embarcación se dirigía a Punta del Este, el operativo salió bien Foto: Puerto de Punta del Este - Shutterstock

El crucero tiene dentro un laboratorio “de alta tecnología” que permite que, todos los días” antes del desayuno, sean testeados los pasajeros necesarios. El buque es parte de un segmento de pequeños cruceros de lujo y, por eso, cuenta con suites amplias. Fue construido bajo las últimas normas de navegación y está equipado con sistemas de seguridad modernos.

