Crece el temor Chile por el aumento de la violencia de grupos narco durante funerales de sus miembros

Pandillas en Chile demuestran su poder de armamento en narcofuneral

En los últimos años se han repetido en Chile las noticias que describen casos de personas heridas e incluso muertas por disparos sin destino en el marco de un velorio o funeral de un narcotraficante. Distintos vecinos han denunciado que la policía no les ha provisto respuestas.

Un caso reciente tuvo lugar en villa Moderna, en Estación Central, ubicado en la Región Metropolitana de Santiago. El afectado fue Carlos Araneda, de 58 años. Su casa está ubicada cerca de unos edificios, indican los vecinos, se enfrentan bandas rivales que pelean por el control del territorio.

Enfrentamientos, celebraciones, llegada de drogas y los velorios de las bandas narco son la piedra angular de las angustias de Carlos. “Nos sentimos permanentemente atemorizados. Hace un par de días fue terrible. Si usted hubiera estado aquí, de verdad, esto parecía una país en guerra. Cohetes, balas, ametralladoras, igual como uno podría verlo en las películas. Esto es nuestra realidad, cada vez que llega droga y avisan que llegó o cada vez que uno de ellos se muere y salen en velorios a rendirle homenaje a sus integrantes. Y nosotros sabemos inmediatamente cuando se trata de un líder el que se murió, porque ahí solo falta que salgan con tanques”, describió.

Carlos se refirió al último episodio, donde los ruidos eran estruendosos y los miembros de las bandas no mostraban ningún temor al llamado a la policía por parte de los vecinos afectados. “Claro, viene la policía y ¿ellos qué van a hacer?, si llegan con dos radiopatrulla, se acercan, miran, y se van. Yo le pregunto a usted… ¿qué pueden hacer?, si no tienen ningún resguardo, ni con cascos andan. Y estos delincuentes tienen armas de guerra. Nosotros lo vemos cuando al otro día salimos a trabajar. Tenemos que tener cuidado de no pisar un casquillo de bala. Estamos desesperados”, dijo.

El temor de los vecinos es permanente y no para de crecer. Durante el día, los niños que salen a jugar temen por sus vidas. Ya en muchas ocasiones se han reoprtado historias de las denominadas “balas locas”, que han impactado en hombres y mujeres, niños y adultos.

Los narcofunerales generalmente se convocan en los barrios de donde pertenecen los muertos y luego se dirigen hacia los cementerios, usualmente incluso, se desarrollan por las noches

Los funerales narco son comunes en todo el país. Según el ex policía de la PDI de Chile, Cristián Garrido, “estos delincuentes que tienen este tipo de armamentos hacen esto como señal de poderío y no tienen conciencia que ese proyectil puede afectar a vidas humanas”. “Esos armamentos hay que sacarlos de la calle lo más rápido posible. Cada disparo y cada bala que va al aire, va a caer, en esta forma de balas locas, que pone en riesgo a los vecinos, porque esos disparos al aire, se transforman en balas locas que pueden herir a vecinos”, advierte.

Otro vecino, César Martínez, declara que la situación ya supera todo límite. “Ya nos sentimos súper indefensos. Hemos ido a Carabineros, llamando a nivel de plan cuadrante, teléfono el cual no contestó. Tampoco contestan de noche en el número directo que tenemos de la comisaría. Llamamos al nivel de Cenco al 133 y nos dicen que están en un procedimiento más importante”, relata.

Si bien los expertos advierten que es posible que estos funerales de jóvenes pandilleros en Chile no exhiban las multitudes que se observan en los sepelios de narcotraficantes de México, por ejemplo, su demostración de poder y violencia no los hace menos perturbadores. “Estos narcofunerales son una evidencia real de la pérdida de control de los espacios públicos. También se han asociado a una ola de ataques contra estaciones de policía, que pueden ser una respuesta de las bandas narcotraficantes contra las medidas de fuerza (ante los funerales)”, señala Juan Pablo Toro, director del centro de pensamiento chileno AthenaLab.

El vecino de Estación Central, César Martínez, del mismo modo señala que ha recibido denuncias de vecinos por los daños a sus inmuebles y autos, pero “por suerte no hemos encontrado a ningún vecino que haya sido herido”. “Sí hay muchas casas a las que le han pegado balas, que las han atravesado”, señala Martínez, agregando que estas municiones son de “grueso calibre. Aquí estamos solos. No tenemos apoyo de nadie. Nos tenemos que esconder para no salir heridos o muertos”, concluye.

