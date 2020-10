Por primera vez en 18 años los candidatos en Bolivia se reunieron en un debate de cara a las elecciones presidenciales

Candidatos presidenciales de Bolivia

Por primera vez en dieciocho años un debate electoral reunió este sábado a los principales candidatos para los comicios en Bolivia, incluido el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Bajo el lema “Hablemos del futuro económico de Bolivia”, el debate se celebró en Santa Cruz, la ciudad más poblada y capital económica del país, con los siete aspirantes a la Presidencia en las elecciones generales del próximo 18 de octubre.

El debate versó sobre economía y estuvo organizado por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).

Luis Arce por el MAS, el ex presidente Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, el también ex mandatario Jorge Quiroga por Libre 21, el ex líder cívico Luis Fernando Camacho por Creemos, el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung del Frente Para la Victoria (FPV), el minero Feliciano Mamani de Pan-Bol y María Bayá de Acción Democrática Nacionalista (ADN) fueron los participantes.

Este evento fue el primero en dieciocho años que contó con la presencia del candidato a la Presidencia del MAS. La última vez que el MAS asistió a un debate electoral fue en 2002 cuando Evo Morales era aún opositor.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales.

Como jefe de Estado, Morales jamás asistió a debates en los medios de comunicación para las elecciones de 2005, 2009, 2014 y los comicios anulados del año pasado, bajo el argumento de que la verdadera discusión era con el pueblo, con el que se reunía a diario.

Por ello, el interés central estuvo en la asistencia del candidato del MAS, Luis Arce, que fue ministro de Economía de Morales en doce de los casi catorce años de su Gobierno y que cortó con la negativa de su partido a asistir a ese tipo de debates.

Las temáticas abordadas giraron alrededor de los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19, el desempleo, las inversiones y aportes a la Seguridad Social, entre otras.

Las encuestas han dado hasta ahora el primer lugar de la intención de voto a Arce, aunque todavía no está claro el margen de ventaja que podría adquirir respecto al segundo, en este caso el ex presidente Carlos Mesa, para ganar en primera vuelta o ir ambos a una segunda.

Para este domingo está programado un segundo debate organizado por la Asociación de Periodistas de Bolivia en La Paz y otras organizaciones, y por el momento la presencia del candidato Arce no ha sido confirmada.

(Con información de EFE)

